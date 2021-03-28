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Как выглядят и сколько стоят квартиры в лесу прямо возле Минска
Источник материала: Tut.by
Оказывается, жить в окружении леса можно не только в частном доме в деревне, но и в квартире прямо возле Минска. Таким образом можно совместить городской комфорт и загородную тишину и свежий воздух. Показываем три варианта квартир у леса прямо возле столицы и в новых домах. Более того, в каждую из них сразу можно заселяться.
В Боровой
За 46,5 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на седьмом этаже панельной девятиэтажки 2017 года на улице Спортивной, 3, в деревне Боровая. Это в лесу между Новой Боровой и МКАД.
Площадь — 37,7 квадратного метра. Площадь кухни — 8,1 метра.
На полу — ламинат, входная дверь — металлическая, окна — ПВХ. В комнате остается диван, кровать и тумбочка. В кухне остается встроенная кухня, стол, стулья, холодильник, микроволновка, плита.
В Ждановичах
За 81 тысячу долларов продается трехкомнатная квартира на четвертом этаже панельной девятиэтажки 2013 года на улице Парковой, 26, в Ждановичах. Это в лесу недалеко от дороги на резиденцию «Заславль-2» и Минского моря. Квартира находится в ведомственном доме для работников лесного хозяйства.
Площадь — 79,8 квадратного метра. Площадь кухни — 10,2 метра.
На полу — линолеум, стеклопакеты — деревянные. Есть встроенные шкафы. Территория вокруг дома огорожена.
В Солнечном
За 105,5 тысячи долларов продается трехкомнатная квартира на первом этаже кирпичной четырехэтажки 2018 года на улице Сосновой, 10, в поселке Солнечный. Это возле леса за «Экспобелом».
Площадь — 73,5 квадратного метра.
В квартире сделан свежий ремонт в классическом стиле с теплыми полами. Обеденная группа и изумрудные диваны остаются покупателю.
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Показываем три варианта квартир у леса прямо возле столицы и в новых домах. Более того, в каждую из них сразу можно заселяться.
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