Как выглядят и сколько стоят квартиры в лесу прямо возле Минска

Источник материала: Tut.by

Оказывается, жить в окружении леса можно не только в частном доме в деревне, но и в квартире прямо возле Минска. Таким образом можно совместить городской комфорт и загородную тишину и свежий воздух. Показываем три варианта квартир у леса прямо возле столицы и в новых домах. Более того, в каждую из них сразу можно заселяться.

В Боровой

За 46,5 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на седьмом этаже панельной девятиэтажки 2017 года на улице Спортивной, 3, в деревне Боровая. Это в лесу между Новой Боровой и МКАД.













Площадь — 37,7 квадратного метра. Площадь кухни — 8,1 метра.





















На полу — ламинат, входная дверь — металлическая, окна — ПВХ. В комнате остается диван, кровать и тумбочка. В кухне остается встроенная кухня, стол, стулья, холодильник, микроволновка, плита.

В Ждановичах

За 81 тысячу долларов продается трехкомнатная квартира на четвертом этаже панельной девятиэтажки 2013 года на улице Парковой, 26, в Ждановичах. Это в лесу недалеко от дороги на резиденцию «Заславль-2» и Минского моря. Квартира находится в ведомственном доме для работников лесного хозяйства.













Площадь — 79,8 квадратного метра. Площадь кухни — 10,2 метра.





















На полу — линолеум, стеклопакеты — деревянные. Есть встроенные шкафы. Территория вокруг дома огорожена.

В Солнечном

За 105,5 тысячи долларов продается трехкомнатная квартира на первом этаже кирпичной четырехэтажки 2018 года на улице Сосновой, 10, в поселке Солнечный. Это возле леса за «Экспобелом».













Площадь — 73,5 квадратного метра.





















В квартире сделан свежий ремонт в классическом стиле с теплыми полами. Обеденная группа и изумрудные диваны остаются покупателю.