Могилевская журналистка прокомментировала обыск БЕЛСАТу. За это ее будут судить

Источник материала: Салiдарнасць

Сотрудники милиции посчитали интервью продукцией СМИ и составили в отношении Алины Скребуновой административный протокол.

Могилевскую журналистку Алину Скребунову будут судить за интервью, которое она дала телеканалу БЕЛСАТ после обыска в ее квартире, сообщает Белорусская ассоциация журналистов .





Скриншот БАЖ

В интервью, которое длилось около минуты, Скребунова рассказала про обыск, который провели милиционеры в ее квартире 5 марта. Тогда у журналистки забрали всю технику: системный блок компьютера, два ноутбука, две видеокамеры, телефоны, флеш-накопители и т.д.

Это интервью было расценено как изготовление продукции СМИ.

Судья суда Октябрьского района Могилева Ольга Кравченко приняла к рассмотрению протокол, составленный майором милиции Василием Корниенко в отношении Алины Скребуновой 22 марта. До этого судья отправила на доработку аналогичный протокол этого же милиционера, составленный 10 марта. Причиной возвращения стало то, что Корниенко не указал наименование продукции СМИ, которую якобы незаконно изготовила Скребунова. В новом протоколе указано название сюжета в новостном выпуске «Белсата» — «Преследование журналистов в Могилеве».

Судебное заседание назначено на 31 марта.

С 7 марта Скребунова находится за пределами Беларуси. Несмотря на это, только в марте журналистка была оштрафована десять раз по обвинению в незаконном изготовлении продукции СМИ (ч. 3 арт. 23.5 КоАП). Общая сумма штрафов составила 7540 рублей.