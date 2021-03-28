В Волковыске водитель попытался объехать собаку, но врезался в фуру и сейчас в больнице

Источник материала: Onliner

ДТП случилось утром 28 марта. По предварительным данным, на дорогу перед машиной на проезжую часть выбежала собака. 46-летний житель Волковыска на Ford Galaxy пытался объехать ее. Спасая животное, он не стал снижать скорость, но принял правее. На полосе справа был припаркован грузовой Renault Magnum, передает autogrodno.by.

Мужчина въехал в полуприцеп Renault. Водителя пришлось госпитализировать в травматологическое отделение Волковысской ЦРБ.







