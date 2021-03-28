Мнение: «Для режима нет новостей страшней»

Источник материала: Салiдарнасць

Насколько протест и режим достиг своих целей?

— В Беларусь вновь вернулась уличная активность, — пишет Телеграм-канал Кукловод и овца . — Для того, чтобы понять, насколько успешно, надо разобраться, какие цели преследуют протестные силы и противостоящий им режим Лукашенко, насколько эти цели были достигнуты.

1. Для белорусской диктатуры критически важно продемонстрировать, что ситуация в стране вернулась в норму, что всё будет, как и прежде. Эта цель была провалена. И, как ни странно, главной причиной тому стали не сами белорусы, а та паранойя, что охватила лукашенковский режим. Минск последние дни выглядел, как столица оккупированного государства. Такое ощущение, что на патрулирование улиц были брошены все доступные резервы как личного состава, так и боевой техники.

Такая картинка никак не соответствует тому образу нормальности и спокойствия, к которому стремится руководство режима. А они действительно очень бы этого хотели, что стало понятно из анекдотичного (если не сказать шизофренического) заявления МВД: «В субботу в Беларуси протестов не было, но на них было задержано более 200 человек».

В тактике белорусской диктатуры мы видим лишь по-военному прямолинейный подход. Давайте выставим на улицы как можно больше бойцов и техники, и тогда всё будет хорошо. Но вот лукашисты как-то не сообразили, что вместо картинки политического кризиса и массовых протестов, они получили ещё более худшую. Трудно убедить кого-либо внутри и вне страны в том, что ты легитимный правитель стабильного государства, когда у тебя вся столица заполнена бронетехникой и вооружёнными людьми в чёрном.

2. Для протеста было важно убедиться, что люди по-прежнему готовы выходить ради справедливости и лучшей жизни. Эта цель была достигнута частично. Огромного митинга из-за силового противодействия собрать не получилось. Но машины сигналили, фейерверки запускались, локальные акции проходили. В целом, люди смогли увидеть друг друга и в который раз убедиться, что их много.

Что касается ощущения подавляющего большинства, то тут очень сыграла на руку инициатива Тихановской, массово поддержанная белорусами. Режим тоже добавил копеечку, решив провести парочку митингов в свою поддержку, — огромное спасибо ему за это. Мы в очередной раз убедились, что на абсолютно безопасные акции «За Батьку» не собирается и пары сотен, при том, что большая часть пришедших — это согнанные в принудительном порядке студенты и госслужащие.

3. Для протеста был важен сам факт возвращения на улицы. После того, как видимая активность к концу зимы упала практически до нуля, существовали опасения, что белорусы больше вообще не вернутся на улицы своих городов. Начинать с нуля всегда трудно. Поэтому события этой недели надо оценивать именно как первую попытку вернуться к осенней массовости, а не как пиковую мощность, на которую способен протест.

Самое важное — стало понятно, что протестные настроения никуда не делись. А для режима нет новостей страшней. Внешнее давление нарастает, а собственные ресурсы истощаются, из-за чего надежд пережить длительное противостояние с упорными белорусами не очень-то и много.

Вывод. В целом, для начала, всё прошло удовлетворительно. Иного ожидать было сложно, слишком сильна ненависть белорусов к лукашенковской диктатуре, чтобы вот так просто сдаться. Режим смог не допустить массового митинга, но лишь ценой тотальной мобилизации сил. Как надолго их хватит — посмотрим. Как надолго хватит движения сопротивления — зависит только от нас.