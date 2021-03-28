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Турецкий Ford Trucks подготовил «лимитированное издание» тягача F-Maх

28.03.2021 21:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Коллекционные версии» своих дальнобойных тягачей периодически выпускают на рынок все европейские производители. Насмотревшись на «старших братьев», свой Speical Edition решили сделать турки из Ford Trucks. Названии спецверсии — Blackline («Черная линия»).

Как и вся продукция турецкой компании Ford Trucks, коллекционная версия будет собираться на заводе Eskişehir İnönü Ford Otosan Plant в провинции Эскишехир.

Внешние признаки особой комплектации — серебристый окрас с синими и черными полосами, а также затемненные фары головного света, черные колесные диски и черный корпус наружных зеркал.

Турецкий Ford Trucks подготовил «лимитированное издание» тягача F-Maх

Особенности интерьера — рулевое колесо, обитое кожей, синие вставки в ткани сидений. Экран бортового компьютера, второй мультимедийный экран с тачскрином — все это есть на «обычных» Ford F-Max.

Турецкий Ford Trucks подготовил «лимитированное издание» тягача F-Maх

Ford F-Max Blackline будет выпущен ограниченным тиражом в 250 экземпляров.

Ford Transit IV специальный-изотерма, 2017 г.в., 202 000 км
белый, фургон, дизель 2 л, механическая, передний привод
57 431 р.
22 000$ / 18 409€
Ford Transit IV, 2016 г.в., 101 000 км
белый, фургон, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
Продано
Ford Transit IV, 2014 г.в., 352 000 км
белый, фургон, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
39 158 р.
15 000$ / 12 552€
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«Коллекционные версии» своих дальнобойных тягачей периодически выпускают на рынок все европейские производители. Насмотревшись на «старших братьев», свой Speical...
 
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