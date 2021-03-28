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Турецкий Ford Trucks подготовил «лимитированное издание» тягача F-Maх
Источник материала: Onliner
«Коллекционные версии» своих дальнобойных тягачей периодически выпускают на рынок все европейские производители. Насмотревшись на «старших братьев», свой Speical Edition решили сделать турки из Ford Trucks. Названии спецверсии — Blackline («Черная линия»).
Как и вся продукция турецкой компании Ford Trucks, коллекционная версия будет собираться на заводе Eskişehir İnönü Ford Otosan Plant в провинции Эскишехир.
Внешние признаки особой комплектации — серебристый окрас с синими и черными полосами, а также затемненные фары головного света, черные колесные диски и черный корпус наружных зеркал.
Особенности интерьера — рулевое колесо, обитое кожей, синие вставки в ткани сидений. Экран бортового компьютера, второй мультимедийный экран с тачскрином — все это есть на «обычных» Ford F-Max.
Ford F-Max Blackline будет выпущен ограниченным тиражом в 250 экземпляров.
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Продано
белый, фургон, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
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«Коллекционные версии» своих дальнобойных тягачей периодически выпускают на рынок все европейские производители. Насмотревшись на «старших братьев», свой Speical...
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