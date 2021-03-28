Турецкий Ford Trucks подготовил «лимитированное издание» тягача F-Maх

Источник материала: Onliner «Коллекционные версии» своих дальнобойных тягачей периодически выпускают на рынок все европейские производители. Насмотревшись на «старших братьев», свой Speical Edition решили сделать турки из Ford Trucks. Названии спецверсии — Blackline («Черная линия»).

Как и вся продукция турецкой компании Ford Trucks, коллекционная версия будет собираться на заводе Eskişehir İnönü Ford Otosan Plant в провинции Эскишехир.

Внешние признаки особой комплектации — серебристый окрас с синими и черными полосами, а также затемненные фары головного света, черные колесные диски и черный корпус наружных зеркал.





Особенности интерьера — рулевое колесо, обитое кожей, синие вставки в ткани сидений. Экран бортового компьютера, второй мультимедийный экран с тачскрином — все это есть на «обычных» Ford F-Max.





Ford F-Max Blackline будет выпущен ограниченным тиражом в 250 экземпляров.