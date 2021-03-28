ЧП в ФОК «Серебрянка»: люди почувствовали запах хлорки в сауне. На месте работает МЧС

Источник материала: Onliner

Как сообщает телеграм-канал Антона Мотолько, все случилось сегодня около 20:30 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Серебрянка», что по проспекту Рокоссовского, 44. Как сообщают очевидцы, люди в сауне почувствовали резь в глазах, першение в горле и головокружение. Сейчас на месте работают спасатели.

«Выезжали по проспект Рокоссовского, 44. Предварительно посетители ФОК находились в сауне и почувствовали запах хлорки. Люди самостоятельно покинули здание. После осмотра медиками признаков отравления нет. Состояние удовлетворительное», — в официальном аккаунте в Twitter сообщает МЧС Минска.

#минск @112MINSK @112by выезжали по пр.Рокоссовского,44. Предварительно посетители ФОК находились в сауне и почувствовали запах хлорки. Люди самостоятельно покинули здание. После осмотра медиками признаков отравления нет. Состояние удовлетворительное. — МЧС Минска (@112MINSK) March 28, 2021

На месте продолжают работать спасатели.