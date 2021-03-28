|
ЧП в ФОК «Серебрянка»: люди почувствовали запах хлорки в сауне. На месте работает МЧС
Источник материала: Onliner
Как
«Выезжали по проспект Рокоссовского, 44. Предварительно посетители ФОК находились в сауне и почувствовали запах хлорки. Люди самостоятельно покинули здание. После осмотра медиками признаков отравления нет. Состояние удовлетворительное», — в официальном аккаунте в Twitter сообщает МЧС Минска.
На месте продолжают работать спасатели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает телеграм-канал Антона Мотолько, все случилось сегодня около 20:30 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Серебрянка», что по проспекту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)