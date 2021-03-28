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В профессию банщика в Беларуси все чаще идут женщины

28.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правильно выработать иммунитет и очистить тело в парной. Как это сделать – показали участники Четвертого белорусского народного чемпионата по парению в бане. В этом году женщины составили достойную конкуренцию мужчинам, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Льняное платье, два веника и немного женской чуткости. Постигать банное мастерство Анна Гришина начала два года назад. Она создает авторскую программу для каждого гостя: одним нужно расслабиться, а другим взбодриться.

«Щепоточка любви – и получается та самая «фишечка». Когда человек не вкладывается в парение, гость это чувствует, ему некомфортно. Когда гость и мастер на одной волне, тогда получается тандем, это очень здорово», – отметила участница народного чемпионата по парению.

Культура парения за последние годы сильно изменилась. Профессиональные банщики соблюдают баланс температуры и влажности. Иногда даже дверь в парную немного приоткрывают. Среди банщиков – все больше женщин: пять из девяти участников чемпионата.

«И контраст, и водные дождики, которые здесь делают, это так приятно. Почему в этом должны себе отказывать. Все это очень приятно, в том числе, и женщинам. И они хотят дарить друг другу это тепло и банное добро», – говорит основатель школы банного мастерства, судья Геннадий Мороз.

Гость должен быть расслаблен, под головой, как правило, – веник, чтобы можно было дышать прохладой. Кстати, веники используют разные. Дубовые и пихтовые подходят для ударных движений, березовые – для растирания.

«Конечно, это искусство, а для меня – еще и состояние души. Возможность и желание делиться с родными, близкими, знакомыми и незнакомыми людьми классными состояниями, передавать им самые лучшие качества, самые лучшие чувства, которые есть у человека», – поделился банщик Роман Юрчик.

Участников оценивали по двенадцати критериям. От подготовки парной до внешнего вида банщика. Зрителей собралось немало. Здесь и мастера, и просто любители бани.

«Для меня это перезарядка. Накапливается какой-то негатив, возможно, усталость. Баня – это как разряд, выплеск эмоций», – поясняет зрительница Алена Дорошенко.

Еще парение – это эстетика. В руках некоторых участников веники как будто танцуют в воздухе и гипнотизируют зрителей.



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Фанаты пара и веника собрались на Четвертый белорусский народный чемпионат и показали свое мастерство.
 
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