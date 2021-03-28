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A1 сообщил о трудностях с доступом в интернет по сети фиксированной связи
Источник материала: Tut.by
Компания А1 сообщила, что наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи (речь о домашнем интернете).
— В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1. Наши технические специалисты работают над восстановлением работы сервиса. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщила компания в
О причинах в сообщении ничего не говорится.
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Об этом компания написала в Twitter.
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