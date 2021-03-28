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A1 сообщил о трудностях с доступом в интернет по сети фиксированной связи

29.03.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания А1 сообщила, что наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи (речь о домашнем интернете).


Изображение: freestocks / unsplash.com

— В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1. Наши технические специалисты работают над восстановлением работы сервиса. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщила компания в Twitter.

О причинах в сообщении ничего не говорится.

 
 
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