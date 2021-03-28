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Абоненты фиксированного интернета A1 жалуются на связь. Есть решение

29.03.2021 06:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Фиксированный интернет A1 работает со сбоями, жалобы поступают из разных регионов Беларуси. Восстановить работу интернета можно, используя сторонние DNS-серверы (например, от Google: 8.8.8.8 и 8.8.4.4). Работа на операторских DNS возможна, однако со сбоями.

В компании нам предоставили комментарий по возникшей ситуации: «Уважаемые абоненты! В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1. Наши технические специалисты работают над восстановлением работы сервиса. Приносим извинения за временные неудобства!»

(будет дополнено)

 
 
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Фиксированный интернет A1 работает со сбоями, жалобы поступают из разных регионов Беларуси. Восстановить работу интернета можно, используя сторонние DNS-серверы...
 
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