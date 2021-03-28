Источник материала: Sputnik Беларусь

Летом температура воздуха в центральной части России будет на один-два градуса превышать норму, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое <...>. Я бы назвал его персиковым", – пояснил он.

"Персиковый цвет" лета объясняется цветовой градацией элементов прогноза погоды по температуре, рассказал РЕН ТВ Тишковец. У метеорологов принято раскрашивать карту прогнозов: значительные превышения температуры выделяют красным цветом, небольшие – розовым, отрицательные отклонения – соответственно синим и голубым.

"В данном случае она ложится на карту европейской части России оранжевыми, местами персиковыми цветами, что соотносится с положительным отклонением от нормы на 1-2 градуса", — пояснил он.

А в Сибири, наоборот, по его оценке, ожидаются более экстремальные температуры, которые могут спровоцировать лесные пожары.

"Аномалия достаточно серьезная и может достигать 5-10 градусов с превышением над нормой. Ожидается сильный недобор осадков", — заключил Тишковец.

Осадки ожидаются в пределах нормы

По словам Тишковца, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, однако июль окажется засушливым. Он добавил, что этим летом погода идеально подойдет для отпуска в Центральной России, а кроме того, благоприятно скажется на урожае.

Специалист также отметил, что в большинстве регионов за исключением Черноземья количество осадков будет близко к норме.

"В Центральной России дефицит осадков может достигать 20 %, в Черноземье будет 20-40 %", — рассказал он.

Синоптик считает, что грядущее лето пройдет без экстремального холода и жары.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не ожидает холодного лета: средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы. В июне будет жарко в Красноярском крае и Якутии, в июле температура поднимется выше нормы на северо-востоке европейской части России, в Западной Сибири и на Урале, а в августе — на западе Европейской России, в Забайкалье, на Ямале и Таймыре.