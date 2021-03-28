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Такое долгожданное тепло: прогноз погоды на неделю 29 марта – 4 апреля

29.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар - Sputnik. Теплая и дождливая неделя ожидается в Беларуси, таков прогноз синоптиков.

На понедельник, 29 марта, никаких опасных метеорологических явлений не прогнозируется, рассказали в Белгидромете. Ночью по республике от -3 до нуля, кое-где воздух прогреется уже до плюсовых значений, днем – от 8 до 10 градусов тепла, во второй половине дня по большей части территории страны ожидаются дожди.

Во вторник, 30 марта, будет еще теплее, но продолжат идти дожди. Температура ночью будет колебаться от +6...+8°С по юго-западу Беларуси до +3...+5°С по северо-западу.

Согласно прогнозу синоптиков, среда, 31 марта, и четверг, 1 апреля, станут самыми теплыми на этой неделе: в отдельных местах воздух прогреется до +16...+18°С.

В пятницу, 2 апреля, в Беларуси похолодает, усилится ветер, пройдут дожди. К субботе похолодание усилится: ночью по югу будет +2...+4°С, по северу столбики термометра опустятся до нуля, пройдет мокрый снег. Днем в в северной части страны воздух прогреется до +3...+5, в южных – до +6..+8°С. Такая же погода сохранится и в воскресенье.

В Блегидромете напоминают, что долгосрочные прогнозы нуждаются в корректировке.

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Теги: Минск
 
 
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Среда, 31 марта, и четверг, 1 апреля, согласно прогнозу Белгидромета, станут самыми теплыми в Беларуси на неделе с 29 марта по 4 апреля.
 
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