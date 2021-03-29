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Сколько нужно проходить шагов в день для здоровья? Объяснила кардиолог

29.03.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько нужно проходить шагов в день для здоровья? Объяснила кардиолог

Чтобы поддерживать здоровье и быть в тонусе, человеку нужно ежедневно делать не менее десяти тысяч шагов, в неделю – 70 тысяч. Об этом сообщила терапевт и кардиолог Лидия Ионова в своем интервью радиостанции «Говорит Москва».

Специалист напомнила, что тело человека приспособлено в первую очередь к движению, а не к сидячему образу жизни за столом или на диване.

Кардиолог посоветовала заняться скандинавской ходьбой, которая поможет сжечь много калорий. Вместе с тем нужно серьезно отнестись к правильности выполнения упражнения, уточнила Ионова.

Медик отметила, что людям, страдающим от избыточного веса или заболеваний суставов, а также пожилым нужно заменить бег на ходьбу. 

Фото: pixabay

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Чтобы поддерживать здоровье и быть в тонусе, человеку нужно ежедневно делать не менее десяти тысяч шагов, в неделю – 70 тысяч. Об этом сообщила терапевт и кардиолог...
 
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