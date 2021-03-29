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В России жестоко убили медсестру. Подозревают врача-реаниматолога

29.03.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России жестоко убили медсестру. Подозревают врача-реаниматолога

В Курской области России врач-реаниматолог подозревается в убийстве 21-летней медсестры. Об этом передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что женщину убили в ночь на 27 марта в Фатежской центральной районной больнице. По версии следователей, подозреваемый из-за неприязни к коллеге избил её и задушил.

Подозреваемого задержали. В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.

Правоохранители продолжают работать над выяснением причин и обстоятельств случившегося.

Фото: pixabay


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В Курской области России врач-реаниматолог подозревается в убийстве 21-летней медсестры. Об этом передает пресс-служба регионального управления Следственного...
 
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