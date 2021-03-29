МАЗ расширяет сотрудничество с застройщиком комплекса Minsk World

Источник материала: ОНТ

Новые контракты и социальные программы. Белорусский автогигант Минский автомобильный завод расширяет сотрудничество с крупнейшим застройщиком страны, возводящим многофункциональный жилой комплекс Minsk World и Международный финансовый центр, который станет ядром нового современного микрорайона столицы. Какие преимущества для предприятий и его сотрудников?





Новые решения для бизнеса и работников предприятий. МАЗ – один из флагманов белорусского машиностроения. Его техника работает во многих странах мира. И на крупнейших стройках нашей страны.

Два года назад на выставке «Будэкспо» было подписано соглашение между крупнейшим застройщиком страны и автогигантом о покупке 20 единиц строительной техники. Машины направили на возведение многофункционального комплекса Minsk World – крупнейшего в Европе. Это тысячи квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Здесь создаётся инфраструктура, отвечающая всем потребностям жителей. Поэтому застройщику комплекса Minsk World требуется мощная и надежная техника. Выбор пал на белорусские автомобили. На очередном форуме партнёры договорились о новых поставках.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «У нас большие объемы строительства. В этом году, например, мы введем в строй рекордное количество жилой и коммерческой недвижимости – 700 тысяч квадратных метров. В том числе продолжим работы на возведении Международного финансового центра. Поэтому техника нам нужна мощная и надежная – такая, какую производит МАЗ».

Спросом пользуются самосвалы и бетоносмесители. В этом году представляют и новинки. В частности, самосвал с колесной формулой 8х4 и новую модель автокрана.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода: «Машины отвечают всем требованиям технических регламентов Республики Беларусь и Таможенного союза. Благодаря конструкторским разработкам улучшены технические характеристики этих машин».

Каждая выставка – это возможность договориться и найти новые точки соприкосновения. Вот новый пример. Экспонат выставки – мобильный офис на шасси МАЗа, который выпускает одно из его подразделений.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Новый продукт МАЗа будет нам очень полезен. Квартиры в наших комплексах продаются во многих регионах Беларуси. Менеджеры отдела продаж работают уже в 19 городах страны, а такой мобильный офис помог бы нам значительно расширить географию представительства и успешно развивать наши проекты. Думаю, в ближайшее время мы приобретем такой офис».

Международный застройщик – это ещё один выход для автогиганта на внешние рынки.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Мы работаем во многих странах Европы и используем технику многих мировых производителей, поэтому можем сравнивать. Оборудование и техника МАЗа ничем не отличается от лучших европейских брендов, зато условия покупки и цены у белорусского предприятия гораздо лучше. Поэтому сейчас мы думаем над тем, чтобы использовать специальную технику МАЗ на наших строительных объектах в других странах Европы».

Сотрудничество не ограничивается поставками техники. Компании реализуют и совместную социальную программу. Это возможность для работников МАЗа улучшить свои жилищные условия.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода: «Совместная корпоративная программа, реализуемая МАЗом и застройщиком по строительству жилья для сотрудников нашего предприятия, приносит весомые результаты. На сегодняшний момент уже многие семьи заводчан смогли улучшить свои жилищные условия и вселиться в новые квартиры в комфортных столичных комплексах».

И уже рассказывают о преимуществах нового комплекса. У Виталия Дороха две дочери. Квартира в комплексе – для них. Построить жильё помогла программа лояльности и банковская программа.

Виталий Дорох, руководитель управления сбыта Минского автомобильного завода: «Новостройка всегда интересна. Дом называется "Будапешт". Рядом – Международный финансовый центр, две школы, детские сады. Центр города».

Выгодные предложения доступны для всех сотрудников предприятия. В офисе продаж потребуется лишь справка из отдела кадров. Как показывает практика, лидеры экономики эффективно работают даже в самых непростых условиях и намерены развивать сотрудничество по всем направлениям. Экономические гиганты получают прибыли, а их сотрудники – новые возможности. И эффективно пользуются ими.

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