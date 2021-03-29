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МАЗ расширяет сотрудничество с застройщиком комплекса Minsk World
Источник материала: ОНТ
Новые контракты и социальные программы. Белорусский автогигант Минский автомобильный завод расширяет сотрудничество с крупнейшим застройщиком страны, возводящим многофункциональный жилой комплекс Minsk World и Международный финансовый центр, который станет ядром нового современного микрорайона столицы. Какие преимущества для предприятий и его сотрудников?
Новые решения для бизнеса и работников предприятий. МАЗ – один из флагманов белорусского машиностроения. Его техника работает во многих странах мира. И на крупнейших стройках нашей страны.
Два года назад на выставке «Будэкспо» было подписано соглашение между крупнейшим застройщиком страны и автогигантом о покупке 20 единиц строительной техники. Машины направили на возведение многофункционального комплекса Minsk World – крупнейшего в Европе. Это тысячи квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Здесь создаётся инфраструктура, отвечающая всем потребностям жителей. Поэтому застройщику комплекса Minsk World требуется мощная и надежная техника. Выбор пал на белорусские автомобили. На очередном форуме партнёры договорились о новых поставках.
Спросом пользуются самосвалы и бетоносмесители. В этом году представляют и новинки. В частности, самосвал с колесной формулой 8х4 и новую модель автокрана.
Каждая выставка – это возможность договориться и найти новые точки соприкосновения. Вот новый пример. Экспонат выставки – мобильный офис на шасси МАЗа, который выпускает одно из его подразделений.
Международный застройщик – это ещё один выход для автогиганта на внешние рынки.
Сотрудничество не ограничивается поставками техники. Компании реализуют и совместную социальную программу. Это возможность для работников МАЗа улучшить свои жилищные условия.
И уже рассказывают о преимуществах нового комплекса. У Виталия Дороха две дочери. Квартира в комплексе – для них. Построить жильё помогла программа лояльности и банковская программа.
Выгодные предложения доступны для всех сотрудников предприятия. В офисе продаж потребуется лишь справка из отдела кадров. Как показывает практика, лидеры экономики эффективно работают даже в самых непростых условиях и намерены развивать сотрудничество по всем направлениям. Экономические гиганты получают прибыли, а их сотрудники – новые возможности. И эффективно пользуются ими.
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Новые контракты и социальные программы. Белорусский автогигант Минский автомобильный завод расширяет сотрудничество с крупнейшим застройщиком страны,...
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