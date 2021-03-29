ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США – за новые выборы в Беларуси, Польша – за санкции. К чему призывают западные страны и что ответил белорусский МИД?

29.03.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

США – за новые выборы в Беларуси, Польша – за санкции. К чему призывают западные страны и что ответил белорусский МИД?

На этой неделе наши ближайшие европейские соседи снова активизировались. Встряхнуть всех решила Польша, которая вместо того, чтобы сгладить скандал вокруг польской частной школы в Бресте, раздувает его еще больше. Как было заявлено, Варшава, намерена предложить Вильнюсу и Риге совместные санкции против Беларуси. А именно – ограничить товарооборот с Беларусью, что должно показать: поляки, а вместе с ними латыши и литовцы, могут ответить не только по дипломатическим каналам, но и с помощью конкретных экономических шагов. Было бы интересно посмотреть при этом на лица президентов Латвии и Литвы.  


В начале недели Вильнюс пригласил представителей европейских стран, США и наших политических туристов на конференцию для обсуждения дальнейшего развития Беларуси. Риторика спикеров не отличалась новизной, одни призывали к санкциям, другие к переговорам, третьи, в частности Соединенные Штаты, готовы содействовать и даже быстренько организовать в Беларуси новые выборы. Самым ярким стало послесловие ко всем этим пафосным и бессмысленным заявлениям. А именно ответ нашего Министерства иностранных дел.

Минск готов помочь Вашингтону организовать «инклюзивный диалог» для объединения американской нации, а американскому послу Джули Фишер предоставить белорусское гражданство для участия в белорусских выборах. Заявление Министерства иностранных дел, которое появилось на сайте ведомства, наделало немало информационного шума.

Там ещё про восхищение американскими героями Сноуденом и Ассанжем, про озабоченность движением BLM, про безвозмездное предоставление минской переговорной площадки американским политикам и даже готовность встретить американский флот у морских границ Беларуси, тот самый, который в своё время к белорусским берегам отправляла нынешний пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки. Очевидно, что текст МИДа является не типичным для часто сдержанной и осторожной риторики Минска на выпады своих партнёров, и тем не менее в этой иронии – официальный ответ на очередные попытки американской стороны влиять на общественно-политические процессы в Беларуси. 

Пьер Томанн, политолог (Бельгия): «Мы видим, какая тактика внешнего давления сейчас применяется для Беларуси. Так называемые страны трансатлантического альянса не ведут борьбу на переднем крае, то есть сами не вмешиваются активно в процессы, как это было в Киеве в своё время. Мы видим, к чему это там привело, какая до сих пор обстановка и опасность для самой Европы, и повторения того же в Беларуси они не хотят. Мы видим риторику дипломатов по продвижению таких проектов, как "Инициатива трёх морей" (Балтика, Адриатика, Чёрное море), и желание втянуть к присоединению Беларусь, что даст определенным силам совершенно новые возможности для транзита или энергетического рынка».

Геополитически, заявляют эксперты, это очередная попытка изолировать Россию, окончив строительство условной границы между Западной и Восточной Европой, с Севера на Юг, заполнив так называемый белорусский пробел.

Политолог Пьер Томанн уверен: усилия по дестабилизации восточного направления в ближайшее время не ослабнут. В медиапространстве прозападные средства массовой информации продолжают использовать тактику разделения Беларуси на части – провластной и оппозиционной. В минувшую неделю, к примеру, ни слова и ни кадра о годовщине трагедии в Хатыни, которую широко вспоминали в республике, зато полная поддержка событий, связанных с форумом Калиновского в Литве с участием белорусской оппозиции – возложение цветов, старые политические дискуссии на тему новых выборов при посредничестве ОБСЕ или эскалация спровоцированного Варшавой дипломатического конфликта вокруг героизации польских националистов. Повод используется и как попытка предъявить Минску экономические ультиматумы. Польский премьер призвал Литву и Латвию включиться в санкционную борьбу против Беларуси.

И если Литва и Польша традиционно занимаются белорусским вопросом, то Украина открыто в этот процесс стала входить относительно недавно. Тактика давления несложная – предоставлять убежище оппозиционерам, делать громкие заявления о демократизации и присоединяться, по крайне мере на словах, к европейским санкциям в отношении Минска.  

Константин Бондаренко, политолог (Украина): «Сейчас Украина пошла по пути, который диктовался партнёрами по Люблинскому треугольнику – Польшей и Литвой, и хорошо, что Беларусь сквозь пальцы посмотрела на эти вещи. И вряд ли будет угрожать что-то отношениям в экономической сфере, но осадок останется. А что касается отношения к Беларуси, я посмотрел соцпросы. Беларусь – самый лучший партнер Украины, власть с высоким рейтингом, на втором после Ангелы Меркель находится Александр Лукашенко». 

Такие тенденции в украинском обществе политолог объясняет в том числе и неоправданными ожиданиями от движения Украины в сторону Запада. Реформы идут тяжело, успехов в борьбе с коррупцией не видно, политические разногласия внутри власти усиливаются, обещанный пакет макроэкономической помощи от ЕС, который в случае смены власти обещают и Беларуси, упирается в позицию самого Евросоюза. «Мы не благотворительный фонд», – заявляет главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, комментируя задержку траншей. Сначала реформы и результат, потом деньги. Условные успехи внутри страны даже сторонники Владимира Зеленского ставят под сомнение. 

Иностранные партнёры, а тем более спонсоры, преследуют исключительно свои интересы – именно с таких позиций, судя по всему, нынешний политический период стал рассматривать и белорусский МИД. На своей странице в Facebook министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей официальный ответ властям США дополнил  небольшим уточнением – «это заявление относится не только к заокеанским партнёрам, но и к тем, кто находится ближе».  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе наши ближайшие европейские соседи снова активизировались. Встряхнуть всех решила Польша, которая вместо того, чтобы сгладить скандал вокруг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень памяці Ніла Гілевіча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by