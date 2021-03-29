США – за новые выборы в Беларуси, Польша – за санкции. К чему призывают западные страны и что ответил белорусский МИД?

Источник материала: ОНТ

На этой неделе наши ближайшие европейские соседи снова активизировались. Встряхнуть всех решила Польша, которая вместо того, чтобы сгладить скандал вокруг польской частной школы в Бресте, раздувает его еще больше. Как было заявлено, Варшава, намерена предложить Вильнюсу и Риге совместные санкции против Беларуси. А именно – ограничить товарооборот с Беларусью, что должно показать: поляки, а вместе с ними латыши и литовцы, могут ответить не только по дипломатическим каналам, но и с помощью конкретных экономических шагов. Было бы интересно посмотреть при этом на лица президентов Латвии и Литвы.





В начале недели Вильнюс пригласил представителей европейских стран, США и наших политических туристов на конференцию для обсуждения дальнейшего развития Беларуси. Риторика спикеров не отличалась новизной, одни призывали к санкциям, другие к переговорам, третьи, в частности Соединенные Штаты, готовы содействовать и даже быстренько организовать в Беларуси новые выборы. Самым ярким стало послесловие ко всем этим пафосным и бессмысленным заявлениям. А именно ответ нашего Министерства иностранных дел.

Минск готов помочь Вашингтону организовать «инклюзивный диалог» для объединения американской нации, а американскому послу Джули Фишер предоставить белорусское гражданство для участия в белорусских выборах. Заявление Министерства иностранных дел, которое появилось на сайте ведомства, наделало немало информационного шума.

Там ещё про восхищение американскими героями Сноуденом и Ассанжем, про озабоченность движением BLM, про безвозмездное предоставление минской переговорной площадки американским политикам и даже готовность встретить американский флот у морских границ Беларуси, тот самый, который в своё время к белорусским берегам отправляла нынешний пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки. Очевидно, что текст МИДа является не типичным для часто сдержанной и осторожной риторики Минска на выпады своих партнёров, и тем не менее в этой иронии – официальный ответ на очередные попытки американской стороны влиять на общественно-политические процессы в Беларуси.

Пьер Томанн, политолог (Бельгия): «Мы видим, какая тактика внешнего давления сейчас применяется для Беларуси. Так называемые страны трансатлантического альянса не ведут борьбу на переднем крае, то есть сами не вмешиваются активно в процессы, как это было в Киеве в своё время. Мы видим, к чему это там привело, какая до сих пор обстановка и опасность для самой Европы, и повторения того же в Беларуси они не хотят. Мы видим риторику дипломатов по продвижению таких проектов, как "Инициатива трёх морей" (Балтика, Адриатика, Чёрное море), и желание втянуть к присоединению Беларусь, что даст определенным силам совершенно новые возможности для транзита или энергетического рынка».

Геополитически, заявляют эксперты, это очередная попытка изолировать Россию, окончив строительство условной границы между Западной и Восточной Европой, с Севера на Юг, заполнив так называемый белорусский пробел.

Политолог Пьер Томанн уверен: усилия по дестабилизации восточного направления в ближайшее время не ослабнут. В медиапространстве прозападные средства массовой информации продолжают использовать тактику разделения Беларуси на части – провластной и оппозиционной. В минувшую неделю, к примеру, ни слова и ни кадра о годовщине трагедии в Хатыни, которую широко вспоминали в республике, зато полная поддержка событий, связанных с форумом Калиновского в Литве с участием белорусской оппозиции – возложение цветов, старые политические дискуссии на тему новых выборов при посредничестве ОБСЕ или эскалация спровоцированного Варшавой дипломатического конфликта вокруг героизации польских националистов. Повод используется и как попытка предъявить Минску экономические ультиматумы. Польский премьер призвал Литву и Латвию включиться в санкционную борьбу против Беларуси.

И если Литва и Польша традиционно занимаются белорусским вопросом, то Украина открыто в этот процесс стала входить относительно недавно. Тактика давления несложная – предоставлять убежище оппозиционерам, делать громкие заявления о демократизации и присоединяться, по крайне мере на словах, к европейским санкциям в отношении Минска.

Константин Бондаренко, политолог (Украина): «Сейчас Украина пошла по пути, который диктовался партнёрами по Люблинскому треугольнику – Польшей и Литвой, и хорошо, что Беларусь сквозь пальцы посмотрела на эти вещи. И вряд ли будет угрожать что-то отношениям в экономической сфере, но осадок останется. А что касается отношения к Беларуси, я посмотрел соцпросы. Беларусь – самый лучший партнер Украины, власть с высоким рейтингом, на втором после Ангелы Меркель находится Александр Лукашенко».

Такие тенденции в украинском обществе политолог объясняет в том числе и неоправданными ожиданиями от движения Украины в сторону Запада. Реформы идут тяжело, успехов в борьбе с коррупцией не видно, политические разногласия внутри власти усиливаются, обещанный пакет макроэкономической помощи от ЕС, который в случае смены власти обещают и Беларуси, упирается в позицию самого Евросоюза. «Мы не благотворительный фонд», – заявляет главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, комментируя задержку траншей. Сначала реформы и результат, потом деньги. Условные успехи внутри страны даже сторонники Владимира Зеленского ставят под сомнение.

Иностранные партнёры, а тем более спонсоры, преследуют исключительно свои интересы – именно с таких позиций, судя по всему, нынешний политический период стал рассматривать и белорусский МИД. На своей странице в Facebook министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей официальный ответ властям США дополнил небольшим уточнением – «это заявление относится не только к заокеанским партнёрам, но и к тем, кто находится ближе».

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