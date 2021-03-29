Разгон протестов в Мьянме: за сутки погибли более 100 человек

Источник материала: ОНТ

В результате разгонов протестов в Мьянме за сутки погибли не менее 102 человек. Об этом сообщает местное издание The Irrawaddy .

Уточняется, что в числе погибших – не менее четырех детей в возрасте от 5 до 15 лет. Таким образом, за все время протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 429 человек.

Переворот в Мьянме произошел 1 февраля – военные объявили о введении чрезвычайного положения на год. Были задержаны глава правящей партии «Национальная лига за демократию», государственный советник и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Вин Мьин и другие члены политического руководства.

Власть передана главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. С начала переворота местные жители выходят на акции протеста.

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