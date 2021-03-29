Счета на огромные суммы за газ выставили минчанам, «Мингаз» утверждает – все по закону. Разбирались, где правда

Источник материала: ОНТ

Герои нашего сюжета пытаются разобраться, откуда взялись космические суммы за газ. А ведь платили по счётчику. Жилье вроде обычное, а намотало, как в многоквартирном доме. Может, ошибка? Лишний ноль случайно поставили? Но в «Мингазе» утверждают – всё правильно и по закону.





Дмитрий и его сестра – собственники дома. Достался по наследству. Сделан только первый этаж. Второй не отапливается. Смысла, говорят, нет – вокруг голые стены. В 2014 году (уже после того, как отца не стало) пришло время снимать счетчик на поверку – это делают раз в восемь лет. Приехали из «Мингаза», сняли, спустя полгода поставили обратно. И снова закрутился механизм. В крепкие морозы за газ набегало рублей 80, а так в среднем – 50. Все было в порядке до 2020 года. При снятии показаний проверяющие заметили, что на пломбе нет номера. Счетчик забрали на проверку. Никаких документов, по словам Дмитрия, не оставили. Позже – пригласили и его.

Дмитрий Новиков: «Экспертиза проводилась на глаз, в течение десяти минут провели экспертизу, через какое-то время прислали бумаги, что, возможно, проводилась манипуляция со счетчиком. И все, сделали перерасчет: насчитали 23 тысячи. Причем летние месяцы, когда отопление не работает, выходило по 750-800 рублей».

Сумма шокировала. Со счётчиком, уверяет Дмитрий, никто никаких манипуляций не производил. Приобрели прибор в 2008-м. Договор на газ заключал отец. Квитанции до сих пор приходят на его имя. Получив наследство, сообщили сотрудникам «Мингаза», что собственник поменялся. На вопрос о том, нужно ли заключать новый договор, ответили, что позвонят. Однако звонка Дмитрий так и не дождался. Но проблема, говорит, не в этом, а в пломбе. В договоре нет никакого номера. Предоставить ему эту информацию в «Мингазе» не смогли. И штраф выписали на него, хотя документы по-прежнему оформлены на отца.

Оказалось, на счетчике повреждена ещё и защитная наклейка, да и к пломбировочной мастике возникли вопросы. В таких нюансах, говорит Дмитрий, он не разбирается, да и не обязан. И неустанно повторяет, что к счётчику не прикасался.

Дмитрий Новиков: «Смысл какие-то манипуляции проводить. Я понимаю, если бы у меня там тысяча-две квадратных метров, там еще можно было бы над чем-то задуматься, а здесь – что тут отапливать, 75 квадратных метров площади – это как-то неразумно просто».

В схожей ситуации оказалась и знакомая Дмитрия, которая живет всего в нескольких минутах езды от Сеницы. Связаться с ней не составило труда. По словам Светланы Макарчук, у неё тоже снимали счетчик на поверку. После – дали заключение.

Светлана Макарчук: «Типа влезали в счетчик, написано, пломба без номера, стекло тут целое. Я попросила разобраться через суд, они мне дали документы, показали, что было вскрытие, дали заключение».

Светлана, как и её знакомые, уверяет: счётчик не трогала и никакие пломбы не срывала. Да и сам перерасчёт, по ее словам, сделан несправедливо. Дом поделен на две части – два хозяина, счетчиков тоже два. Но есть нюансы.

Светлана Макарчук: «Мне выставили сумму 5500. Я поехала разбираться в «Мингаз». Приехала 2 марта, написала заявление, что я не согласна – на каком основании мне выставили такую сумму. Мне ответили, что нам выставили счет на шесть человек, хотя на нашей половине прописано два человека».

Впрочем, у «Мингаза» – свои доводы и аргументы. К нашему приезду в ведомстве собрали целый консилиум. Говорили долго, объясняя каждую деталь. По словам специалистов, «Мингаз», своего рода, посредник. Проверяющие лишь снимают счётчики, если есть подозрение о вмешательстве. Затем приборы отправляют на завод-изготовитель, там их проверяют в присутствии потребителя. Можно усомниться в честном потреблении газа, лишь взглянув на счетчик. Пломба не единственная степень защиты. На стекле есть еще специальная наклейка, которая может захватывать пломбу. При попытке её отклеить она либо расслоится, либо оторвется вовсе.

Алексей Сиротко, начальник службы учета потребленного газа населением предприятия «Мингаз»: «Что касается этого гражданина, у него вот этот факт был налицо. Если поднять фотографии счетчика, там видно, что это клеймо ровненько по очертанию заводской пломбы-заглушки отсутствует. Уже настораживающий фактор».

Но всё же не 100-процентный факт, что в работу прибора учёта действительно вмешивались. О ещё одной степени защиты нам рассказали на заводе-изготовителе. Специальная мастика, которая защищает счетный механизм от вскрытия. Наносится на винт, поверх – ставится клеймо. Любое повреждение тут же заметно.

Андрей Науменко, главный контролер холдинга «БелОМО»: «Номер отсутствовал, паспорт абонентом не был представлен, со слов – не давали, утерян или еще что-то. Сложно сказать. При изъятии установленной безномерной пломбы мы увидели – вместо желтой мастики и клейма, темная масса была на винте крепления. На основании этого можно сделать вывод, что счетный механизм демонтировался или мог демонтироваться с целью каких-то определенных манипуляций».

Пояснили и по поводу пломбы, вокруг которой, собственно, и развернулся основной спор. До 2010 года пломбы производили без номеров. После – стали нумеровать. В 2014 году у Дмитрия Новикова забрали счетчик на поверку с безномерной пломбой, но вернули с новой – пронумерованной, утверждают на заводе. А сам номер был отмечен на вкладыше паспорта и передан владельцу. По-другому быть не могло, так как пломбы без номера на тот момент не производили уже четыре года, все старые – уничтожили.

Андрей Науменко, главный контролер холдинга «БелОМО»: «Отсутствие паспорта – раз, неномерная пломба – два, отсутствие надлежащей мастики – три, отсутствие клейма. И все эти факты сходятся в одно. Если халатность – не исключаю, но где-то в одном. Условно, нечеткое клеймо поставили, но мастика должна быть та, пломба должна быть та, но здесь все вкупе – на основании этого и сделан вывод».

Подтвердить или опровергнуть передачу бумаг с номером пломбы никто, кроме потребителя, не может. Но оставить паспорт с вкладышем у себя «Мингаз» не имеет права – это (как и счетчик) чужая собственность. Ошибки, говорят, учли, и с 2018 года, чтобы избежать подобных споров, здесь ведут базу с привязкой номеров пломб к владельцу. На основании заключения завода-изготовителя «Мингаз» и выставил счёт Дмитрию Новикову. Аналогичная ситуация и по прибору учёта Светланы Макарчук. На претензии, мол, перерасчет неверный и несправедливый – не учли соседей, у газовщиков свои аргументы.

Алексей Сиротко, начальник службы учета потребленного газа населением предприятия «Мингаз»: «Мы связались с собственником, и в техпаспорте он показал, какие именно помещения отапливаются от того котла, который, образно говоря, висит на этом счетчике, в который было вмешательство».

Только за последний год в столице и Минском районе зафиксировали 159 подобных случаев. 86 потребителей признали свою вину, остальные – обращались в суд и проиграли. Часть дел ещё на рассмотрении. Рекордсмен по выплатам – владелец коттеджа площадью под тысячу квадратных метров: он в такой же ситуации возместил около 50 тысяч рублей. Откуда берутся такие суммы, в «Мингазе» тоже пояснили. По закону, если счетчик вскрывали, показания, по которым платили с последней сверки, не принимают к учету. Расчет ведется исходя из общей площади, отопительными считаются даже летние месяцы, оплата – стопроцентная. Решать спор с Дмитрием и Светланой также будут в суде – они настаивают, что претензии «Мингаза» необоснованы. А пока вопросом заинтересовался Госконтроль – комитет поможет во всем разобраться.

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