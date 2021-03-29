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Нападение в библиотеке Канады: один погиб, шестеро пострадали

29.03.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нападение в библиотеке Канады: один погиб, шестеро пострадали

В результате нападения в библиотеке Ванкувера (Канада) погиб один человек, пострадали еще шестеро. Об этом сообщил телеканал СBC.

После того, как стало известно о происшествии, на место прибыли 11 машин скорой помощи. Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали. Погибла женщина.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого – мужчину в возрасте 20 лет. По данным представителей полиции, нападавший был один. Там уточнили, что сейчас местным жителям ничего не угрожает.

Мотивы и причины произошедшего устанавливаются. Полиция ищет очевидцев.

Фото: СBC

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В результате нападения в библиотеке Ванкувера (Канада) погиб один человек, пострадали еще шестеро. Об этом сообщил телеканал СBC. После того, как стало известно о...
 
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