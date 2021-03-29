|
Нападение в библиотеке Канады: один погиб, шестеро пострадали
Источник материала: ОНТ
В результате нападения в библиотеке Ванкувера (Канада) погиб один человек, пострадали еще шестеро. Об этом сообщил
После того, как стало известно о происшествии, на место прибыли 11 машин скорой помощи. Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали. Погибла женщина.
Правоохранители смогли задержать подозреваемого – мужчину в возрасте 20 лет. По данным представителей полиции, нападавший был один. Там уточнили, что сейчас местным жителям ничего не угрожает.
Мотивы и причины произошедшего устанавливаются. Полиция ищет очевидцев.
Фото: СBC
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате нападения в библиотеке Ванкувера (Канада) погиб один человек, пострадали еще шестеро. Об этом сообщил телеканал СBC. После того, как стало известно о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)