Нападение в библиотеке Канады: один погиб, шестеро пострадали

Источник материала: ОНТ

В результате нападения в библиотеке Ванкувера (Канада) погиб один человек, пострадали еще шестеро. Об этом сообщил телеканал СBC.

После того, как стало известно о происшествии, на место прибыли 11 машин скорой помощи. Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали. Погибла женщина.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого – мужчину в возрасте 20 лет. По данным представителей полиции, нападавший был один. Там уточнили, что сейчас местным жителям ничего не угрожает.

Мотивы и причины произошедшего устанавливаются. Полиция ищет очевидцев.

Фото: СBC

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