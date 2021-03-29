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Создание корпорации и ставка на белорусское сырье. О чем говорил Президент на кожевенном заводе в Гатово?
Источник материала: ОНТ
Сегодня мы живем в условиях двух войн – пандемической и информационной. COVID-19, по оценке экспертов, погрузил планету в крупнейший экономический кризис со времён Второй мировой. А попытки его преодолеть привели не к консолидации сильных держав, а к новой глобальной конкуренции и схватке за мировое лидерство. Экономика была и остаётся первичной. Стоит этому фундаменту пошатнуться – это первый шаг к потере суверенитета. И пока кто-то там – в Польше, Литве или в Украине – буквально из кожи вон лез, чтобы взбодрить своих немногочисленных адептов и вывести их на белорусские улицы, Александр Лукашенко занимался решением проблем кожевенных производств, на работе которых завязаны около 80 белорусских предприятий (производителей одежды, обуви, галантереи, поставщики сырья). Это тысячи рабочих мест и тысячи семей. Их достаток и уровень жизни. И решение о будущем завода Президент во вторник принимал, опираясь на мнение людей, а не на расчеты и прогнозы чиновников из правительства. И это называется – социально ориентированная экономика.
Если вы не знаете, что натуральную кожу можно проверить с помощью зажжённой спички, значит, вы не жили в 90-х. Это сейчас контроль налажен так, что написанному на этикетке можно верить. Впрочем, вопросы к качеству бывают и в случае с натуральным. Кожа – материал капризный и с сюрпризами. В процессе выделки, даже с лучшими технологиями, вскрываются лишь новые пороки. Что у животного было особенностью, на этом производстве – брак. Но дальше – дело техники.
Как женщина не станет наносить макияж без повода, так и изготовитель – не работает без заказа. Всё-таки мода изменчива, а именно она задаёт темп на этих конвейерах. Происходит так: заказчик (будь то крупный концерн или эксклюзивный дизайнер) формирует запрос на цвет и фактуру сезона.
Именно эти наработки, или артикулы, как их называют специалисты, стали камнем преткновения всей отрасли. Потребители жалуются, что предложения недостаточно, производитель уверен: коммуникации нарушены. Впрочем, ещё до подробных докладов Президент знал и о других проблемах, одна из них буквально в воздухе витает.
Минский кожевенный в конце 80-х в Гатово строили итальянцы – в этой сфере они первые в мире. Кое-что из машин до сих пор в строю, многое заменили в ходе модернизации. Но когда в 2016-м её завершали, расчёт был на производство одной только обуви 17 миллионов пар, по факту – нет и семи.
Глава «Белвеста» добавит: нерасторопность производителей кожи подтолкнула обувщиков самим наладить финишную отделку сырья. Схема такая: закупают, по сути, полуфабрикат низкого качества, но и по низкой цене, а делают из него коллекции пусть не высокой моды, но востребованные у рядового потребителя.
На поиск нужного оттенка уходит максимум неделя. Сейчас около 70% готовой кожи для обуви здесь получают именно так. Дальше – больше, эту часть производства будут расширять. Но вот парадокс: если выход найден, зачем «Белвесту» покупать Минский кожевенный? К тому же мощности завода (это 270 миллионов дециметров в год), почти втрое превышают потребности того же «Белвеста» при самых оптимистичных показателях. Однако именно это предложило Президенту правительство, чтобы снять с себя долговую проблему завода.
Да, все понимают: у завода в Гатово есть кредиторская задолженность и долг перед поставщиками сырья – мясокомбинатами. Однако и то, и другое при новом директоре сокращается. А в должности она все-то год с небольшим.
Так ведь и «Белвест» рассчитывал на кредит и понимание, не лучше ли поддержать завод напрямую? Окончательное решение по приватизации предприятия – всегда за Президентом, но прежде на неё должен согласиться трудовой коллектив, местная администрации и губернатор. Так вот работники завода единогласно против. Пока это предприятие государственное, люди уверены, что их не бросят с проблемами. Частник заинтересован только в своей прибыли, государство же видит картину целиком.
Речь не идёт об отказе от импорта, это не всегда возможно. Но пандемия и возникшие с ней перебои с поставками из-за рубежа показали: отечественное сырьё прежде было незаслуженно недооцененным.
Конвейер обувного холдинга «Марко». В его цехах сейчас последняя неделя лета, дальше начнут шить обувь для осенне-зимнего сезона. Работают с 7 утра до 11 ночи. Планы этого года – 2,5 млн пар, на это нужно больше 500 тысяч таких кожевенных заготовок. Сырьё – это 60% от стоимости обуви, внимание к нему соответствующее. Если для женского ассортимента производителю приходится заказывать кожу в разных странах, то мужские коллекции теперь отшивают исключительно из белорусского. В 2021-м в планах вдвое увеличить заказ кожи, сделанной именно в Гатово. К тому же завод в Гатово сегодня – это почти 500 сотрудников. Ещё 120 здесь готовы трудоустроить хоть завтра, чтобы линии работали хотя бы в две смены.
Президент поднял и вопрос строительства арендного жилья для сотрудников этого завода. Да, он расположен близко к Минску, здесь неплохая зарплата, вдобавок к ней – соцпакет, но всё же рук не хватает уже сейчас. А ведь создание ассоциации – это полная загрузка мощностей. И судя по жесту Президента, ему бы очень хотелось, чтобы у нынешнего директора всё получилось.
Завод в Гатово. В его примере суть белорусской модели управления. Мы не бросаем своих, не списываем проблемы на других, ищем нестандартные пути их решения, чтобы в итоге все были в выигрыше. Рынок часто непредсказуем, но кто держит слово – и здесь дорогого стоит. История этого производства могла сложиться по-разному, но продолжение следует. А в январе Президент намерен вернуться и проверить, каким оно будет.
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Создание корпорации и ставка на белорусское сырье. О чем говорил Президент на кожевенном заводе в Гатово?
Сегодня мы живем в условиях двух войн – пандемической и информационной. COVID-19, по оценке экспертов, погрузил планету в крупнейший экономический кризис со времён...
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