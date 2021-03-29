Создание корпорации и ставка на белорусское сырье. О чем говорил Президент на кожевенном заводе в Гатово?

Источник материала: ОНТ

Сегодня мы живем в условиях двух войн – пандемической и информационной. COVID-19, по оценке экспертов, погрузил планету в крупнейший экономический кризис со времён Второй мировой. А попытки его преодолеть привели не к консолидации сильных держав, а к новой глобальной конкуренции и схватке за мировое лидерство. Экономика была и остаётся первичной. Стоит этому фундаменту пошатнуться – это первый шаг к потере суверенитета. И пока кто-то там – в Польше, Литве или в Украине – буквально из кожи вон лез, чтобы взбодрить своих немногочисленных адептов и вывести их на белорусские улицы, Александр Лукашенко занимался решением проблем кожевенных производств, на работе которых завязаны около 80 белорусских предприятий (производителей одежды, обуви, галантереи, поставщики сырья). Это тысячи рабочих мест и тысячи семей. Их достаток и уровень жизни. И решение о будущем завода Президент во вторник принимал, опираясь на мнение людей, а не на расчеты и прогнозы чиновников из правительства. И это называется – социально ориентированная экономика.





Если вы не знаете, что натуральную кожу можно проверить с помощью зажжённой спички, значит, вы не жили в 90-х. Это сейчас контроль налажен так, что написанному на этикетке можно верить. Впрочем, вопросы к качеству бывают и в случае с натуральным. Кожа – материал капризный и с сюрпризами. В процессе выделки, даже с лучшими технологиями, вскрываются лишь новые пороки. Что у животного было особенностью, на этом производстве – брак. Но дальше – дело техники.

Как женщина не станет наносить макияж без повода, так и изготовитель – не работает без заказа. Всё-таки мода изменчива, а именно она задаёт темп на этих конвейерах. Происходит так: заказчик (будь то крупный концерн или эксклюзивный дизайнер) формирует запрос на цвет и фактуру сезона.

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения: «Вот это уже отработанное, они отработали за 2 месяца, в производство большое запустили. Это продано. По каждому такому образцу уже партия сделана и продана. Но у них есть ещё много того, что мы сделали, но не продали. То есть у них есть наработки».

Именно эти наработки, или артикулы, как их называют специалисты, стали камнем преткновения всей отрасли. Потребители жалуются, что предложения недостаточно, производитель уверен: коммуникации нарушены. Впрочем, ещё до подробных докладов Президент знал и о других проблемах, одна из них буквально в воздухе витает.

Минский кожевенный в конце 80-х в Гатово строили итальянцы – в этой сфере они первые в мире. Кое-что из машин до сих пор в строю, многое заменили в ходе модернизации. Но когда в 2016-м её завершали, расчёт был на производство одной только обуви 17 миллионов пар, по факту – нет и семи.

Глава «Белвеста» добавит: нерасторопность производителей кожи подтолкнула обувщиков самим наладить финишную отделку сырья. Схема такая: закупают, по сути, полуфабрикат низкого качества, но и по низкой цене, а делают из него коллекции пусть не высокой моды, но востребованные у рядового потребителя.

На поиск нужного оттенка уходит максимум неделя. Сейчас около 70% готовой кожи для обуви здесь получают именно так. Дальше – больше, эту часть производства будут расширять. Но вот парадокс: если выход найден, зачем «Белвесту» покупать Минский кожевенный? К тому же мощности завода (это 270 миллионов дециметров в год), почти втрое превышают потребности того же «Белвеста» при самых оптимистичных показателях. Однако именно это предложило Президенту правительство, чтобы снять с себя долговую проблему завода.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы предлагаете отдать это предприятие, которое будет перерабатывать и выпускать всё кожсырьё, одному человеку из 78. Какая будет потом конкуренция? Темнить не надо, речь идёт о приватизации предприятия».

Да, все понимают: у завода в Гатово есть кредиторская задолженность и долг перед поставщиками сырья – мясокомбинатами. Однако и то, и другое при новом директоре сокращается. А в должности она все-то год с небольшим.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Да, я диктатор, как хотите меня называйте, но это интересы государства и людей. Сотни людей работают, ещё в четыре раза больше семей. Завтра ей дайте 3,5 млн долларов, или 9 млн рублей. Надо понимать, что это наше предприятие, и шкуры, которые она покупает, тоже на наших предприятиях. Второе – по поводу очистных сооружений. Вы считаете, что на первом этапе это нормально? Передайте Минприроды и прочим, кто ей должен помочь, на первом этапе выделить эти 2 млн долларов с запасом на первый этап очистных сооружений».

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения: «Хочу отметить, что это не какие-то безвозвратные деньги, речь идёт о кредитных ресурсах. Просто мы надеемся, что будут более приемлемые для нас условия, учитывая наше финансовое состояние. Чтобы мы эти кредиты смогли возвращать своевременно».

Так ведь и «Белвест» рассчитывал на кредит и понимание, не лучше ли поддержать завод напрямую? Окончательное решение по приватизации предприятия – всегда за Президентом, но прежде на неё должен согласиться трудовой коллектив, местная администрации и губернатор. Так вот работники завода единогласно против. Пока это предприятие государственное, люди уверены, что их не бросят с проблемами. Частник заинтересован только в своей прибыли, государство же видит картину целиком.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это стратегическая отрасль нашей страны. У нас огромное количество скота, у нас миллионы этих шкур на мясокомбинате, почему мы их должны в Италию отправлять для переработки? В правительство на этой неделе пригласите всех. Создайте нормальную корпорацию. Их задача заставить директора производить то, что им надо, но потреблять только белорусское сырьё».

Речь не идёт об отказе от импорта, это не всегда возможно. Но пандемия и возникшие с ней перебои с поставками из-за рубежа показали: отечественное сырьё прежде было незаслуженно недооцененным.

Конвейер обувного холдинга «Марко». В его цехах сейчас последняя неделя лета, дальше начнут шить обувь для осенне-зимнего сезона. Работают с 7 утра до 11 ночи. Планы этого года – 2,5 млн пар, на это нужно больше 500 тысяч таких кожевенных заготовок. Сырьё – это 60% от стоимости обуви, внимание к нему соответствующее. Если для женского ассортимента производителю приходится заказывать кожу в разных странах, то мужские коллекции теперь отшивают исключительно из белорусского. В 2021-м в планах вдвое увеличить заказ кожи, сделанной именно в Гатово. К тому же завод в Гатово сегодня – это почти 500 сотрудников. Ещё 120 здесь готовы трудоустроить хоть завтра, чтобы линии работали хотя бы в две смены.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я не вижу необходимости приватизации, потому что государство может решить оставшиеся здесь проблемы. И ваш руководитель заложил свою голову, ваши – тоже. Все, кто потребляет вашу продукцию, вы, мясокомбинаты должны объединиться в одну ассоциацию. И осуществляйте единую политику под руководством министра и вице-премьера».

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения: «Эта ассоциация позволит в режиме диалога эти проблемы обсуждать и решать. Когда не будет конкуренции, кто прав, кто виноват. Очень хорошая идея создать такое сообщество, где все будут равны, все будут иметь одинаковое право голоса, независимо от того, являешься ты очень крупным поставщиком и производителем или индивидуальным предпринимателем».

Президент поднял и вопрос строительства арендного жилья для сотрудников этого завода. Да, он расположен близко к Минску, здесь неплохая зарплата, вдобавок к ней – соцпакет, но всё же рук не хватает уже сейчас. А ведь создание ассоциации – это полная загрузка мощностей. И судя по жесту Президента, ему бы очень хотелось, чтобы у нынешнего директора всё получилось.

Завод в Гатово. В его примере суть белорусской модели управления. Мы не бросаем своих, не списываем проблемы на других, ищем нестандартные пути их решения, чтобы в итоге все были в выигрыше. Рынок часто непредсказуем, но кто держит слово – и здесь дорогого стоит. История этого производства могла сложиться по-разному, но продолжение следует. А в январе Президент намерен вернуться и проверить, каким оно будет.

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