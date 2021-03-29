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В интернете обсуждают грузовик, который перегородил дорогу – он той же фирмы, что и контейнеровоз в Суэцком канале
Источник материала: ОНТ
Грузовик с контейнером Evergreen в Китае образовал затор на дороге, что стало предметом активного обсуждения в интернете. Он принадлежит той же компании, что и контейнеровоз Ever Given, ставший причиной большой пробки в Суэцком канале.
Фотография аварии, которая появилась в интернете, позволяет увидеть, что фура перегородила дорогу и стала причиной огромной пробки.
Любопытно, что это не единственное сходство этих двух происшествий – грузовик и контейнер отклонились от курса вправо и застряли под углом примерно 45 градусов.
Напомним, на этой неделе контейнеровоз Ever Given сел на мель и практически перегородил водный путь, из-за чего Суэцкий канал терпит миллиардные убытки. Чтобы
Фото: @ltntw в Twitter
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В интернете обсуждают грузовик, который перегородил дорогу – он той же фирмы, что и контейнеровоз в Суэцком канале
Грузовик с контейнером Evergreen в Китае образовал затор на дороге, что стало предметом активного обсуждения в интернете. Он принадлежит той же компании, что и...
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