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В интернете обсуждают грузовик, который перегородил дорогу – он той же фирмы, что и контейнеровоз в Суэцком канале

29.03.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В интернете обсуждают грузовик, который перегородил дорогу – он той же фирмы, что и контейнеровоз в Суэцком канале

Грузовик с контейнером Evergreen в Китае образовал затор на дороге, что стало предметом активного обсуждения в интернете. Он принадлежит той же компании, что и контейнеровоз Ever Given, ставший причиной большой пробки в Суэцком канале.

Фотография аварии, которая появилась в интернете, позволяет увидеть, что фура перегородила дорогу и стала причиной огромной пробки.

Любопытно, что это не единственное сходство этих двух происшествий – грузовик и контейнер отклонились от курса вправо и застряли под углом примерно 45 градусов.

Напомним, на этой неделе контейнеровоз Ever Given сел на мель и практически перегородил водный путь, из-за чего Суэцкий канал терпит миллиардные убытки. Чтобы сдвинуть его даже на пару метров, ушло больше трех суток.

Фото: @ltntw в Twitter

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Грузовик с контейнером Evergreen в Китае образовал затор на дороге, что стало предметом активного обсуждения в интернете. Он принадлежит той же компании, что и...
 
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