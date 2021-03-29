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Гороскоп на 29 марта: хорошие вести для Тельцов, легкий день для Весов, напряженный – для Рыб

29.03.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 29 марта: хорошие вести для Тельцов, легкий день для Весов, напряженный – для Рыб

Овнам звёзды обещают удачный день. Окружающим нравится ваш творческий подход к делу. Вы с успехом сможете осуществить всё, что задумали.

Деловое предложение могут получить Тельцы. От запланированных развлечений вам придётся отказаться. Порадуют хорошие новости, касающиеся вашей семьи.

Незначительные, но своевременные денежные поступления получат Близнецы. Любимый человек заставит вас поволноваться. Событие может запомниться надолго.

У Раков нет поводов для беспокойства. Новое романтическое увлечение займёт всё ваше свободное время. Подходящий день для покупок, в том числе спонтанных.

Львам для достижения цели потребуется настойчивость. Сегодня у вас будет возможность помочь человеку, который оказался в сложной ситуации.

Девы готовы к новым свершениям. У вас появятся отличные идеи. Смело приступайте к осуществлению задуманного. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят своё мнение.

Легкий день у Весов. Многим вашим начинаниям сопутствует удача. Коллеги оценят ваши знания, навыки и профессионализм. Новое деловое сотрудничество подарит позитивные эмоции.

Скорпионы, звёзды на вашей стороне. Их поддержку вы ощутите во всех сферах жизни. Не отступайте от цели, если на пути возникнут преграды. Работа сегодня займёт у вас больше времени, чем обычно.

Бодрые и энергичные Стрельцы сегодня смогут справиться с проблемами. Вам удастся решить все вопросы, которые давно беспокоили. Многие приобретения окажутся удачными.

Козерогам необходимо проявить инициативу. На смену разногласиям и спорам придёт взаимопонимание. Вы успешно обсудите с партнёром общие планы.

Благоприятный и плодотворный день у Водолеев. Первая половина дня будет очень позитивной. Время хорошо подходит для сложных и важных дел.

Рыбы будут обращать внимание на то, чего не заметили окружающие. Напряжённых моментов сегодня не избежать. К вечеру жизнь станет проще и комфортнее. Вы восстановите свои силы.

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Овнам звёзды обещают удачный день. Окружающим нравится ваш творческий подход к делу. Вы с успехом сможете осуществить всё, что задумали. Деловое предложение могут...
 
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