Новая террористическая угроза Беларуси: миф или реальность?

пишет Ежедневник. Якобы самодельные взрывные устройства должен был взорвать проживающий в Минске уроженец Пинска Вячеслав Малейчук. Напомним, что в пятницу, 26 марта МВД заявило о предотвращении двух терактов – в Минске и в военном городке в Печах (возле Борисова),Ежедневник. Якобы самодельные взрывные устройства должен был взорвать проживающий в Минске уроженец Пинска Вячеслав Малейчук.





Кому это выгодно?





Для того, чтобы объективно разобраться во всем, следует в первую очередь ответить на вопрос всех вопросов: Кому выгодно взорвать что-то в Беларуси?





Александр Лукашенко и МВД заявили, что взрывы планировались для того, чтобы раскачать ситуацию внутри страны. Смоделируем ситуацию, когда действительно взорвался бы мусорный контейнер и СВУ в Печах. Почти наверняка сразу же после этого власти бы ввели в стране чрезвычайное положение и пользуясь этим закрутили бы гайки «по самое не могу». В принципе, правоохранительные органы и сейчас действуют, будто в стране введено чрезвычайное или военное положение, что вызывает возмущение не только граждан страны, но и мировой общественности. Но если бы произошли взрывы, тогда действия властей выглядели бы вполне оправданными и, возможно, если бы удалось обвинить в этом BYPOL, тогда даже международным структурам пришлось бы признать организацию террористической.





В такой ситуации власти получили бы карт бланш на самые жесткие действия против террористов, к которым можно было бы причислять все больше и больше своим оппонентов. А вот оппозиции пришлось бы по-настоящему туго. Возникли бы сложности на международном уровне. Даже если бы мировые лидеры и не поверили официальной версии, все равно у белорусской власти появились бы основания обвинять своих международных противников в пособничестве террористам. «Раскачать ситуацию» - это из области очевидного и невероятного, поскольку вряд ли можно было бы ожидать, что противники Лукашенко так вдохновятся взрывами, что массово выйдут на улицу. Как раз наоборот, это стало бы поводом не выходить, чтобы не стать жертвой новых взрывов, и чтобы тебя не причислили к пособникам террористов. Поэтому «раскачать ситуацию» при помощи взрывов в Беларуси реально нельзя – это сказки для тех, кто верит, что на улицы выходят исключительно алкоголики, тунеядцы и проститутки. Оппозиция столько сил приложила, чтобы удержать протесты исключительно в мирном русле, что резкий переход сразу к терактам выглядит просто нелепо.





Если сделать вывод по первому вопросу, то он очевиден: взрывы были бы очень выгодны для власти и категорически невыгодны для оппозиции.





Кто такой Вячеслав Малейчук?





Портал tut.by уже раскопал немного подноготной про этого человека. Тракторист, экскаваторщик, переехавший в Минск , чтобы больше зарабатывать для семьи.





По версии ГУБОПиК МВД, который, оказывается, вел террориста-неудачника, Малейчук изготавливал СВУ, выковыривая порох из фейерверков и засыпая его в огнетушитель. Это не просто уровень самоделкина. Это самоделкин среди самоделкиных. Это как пацаны выковыривают серу со спичек, засыпают ее в медные трубочки и подрывают при помощи гвоздя. И это при том, что в хозяйственных магазинах и строительных гипермаркетах Беларуси легко можно купить составляющие, чтобы изготовить серьезное СВУ. Тут главное знать, что покупать и как делать, а Малейчук, судя по всему, не знал.





Впрочем, взрывное устройство есть взрывное устройство и даже от огнетушителя, начиненного порохом от петард, могут погибнуть люди. И вполне вероятно, что Малейчук действительно являлся активным участником уличных протестов, видел беспредел силовиков, у него накипело, и он решил изготовить СВУ, а потом взорвать их. Как умел.





Но обращает на себя одно очень важное обстоятельство, которое проскользнуло в сюжете белорусского телевидения. Когда у подозреваемого спрашивают, понимал ли он, что от его взрывных устройств могут пострадать люди, он отвечает: «Да, поэтому я просил, чтобы на территории части этого взрыва не было».





К вопросу о том, кого просил, вернемся позже. Сейчас обратим внимание на другое: «чтобы на территории части этого взрыва не было», означает, что так называемый террорист не хотел, чтобы пострадали люди. Поэтому и в Чижовке в мусорный бак СВУ положил, а не оставил, например, в метро или в автобусе. Как он сам поясняет, хотел взорвать с целью протеста, чтобы показать свою гражданскую позицию. Проще говоря, человека довели до такого состояния, что он не видел больше другого способа выразить свою гражданскую позицию, как взорвать мусорный бак. При этом он ни слова не говорит про «раскачать ситуацию» или про дестабилизацию обстановки в стране.





А при чем тут BYPOL?





Связь террориста в BYPOL – это главная изюминка для обывателей. И опять же ГУБОПиК МВД заявил, что вел террориста, то есть следил за ним. Поэтому, как минимум вызывает удивление, почему не были озвучены главные действующие лица, которые якобы руководили Малейчуком? Почему не были предоставлены перехваты «Майка и Ника»? Побоялись опять сесть в лужу? Но ведь и без этого сели.





Давайте забудет о том, что BYPOL и Тихановской, на которую также дается отсылка, совершенно невыгодно, чтобы в Беларуси прозвучали взрывы и тем более погибли люди. Допустим они действительно планировали теракты на территории страны. Тут есть два варианта: либо Малейчук сам на них вышел и предложил свои услуги, либо они его нашли, завербовали и давали указания, что и где подрывать. Рассмотрим оба варианта.





Если Малейчук сам вышел на BYPOL, например, через телеграмм, и предложил что-то взорвать, то нужно быть полным идиотом, чтобы согласиться. Даже если были такие планы. Где гарантия, что это не провокатор? Где гарантия, что он сможет сделать СВУ, из тех же петард? Ведь сам Малейчук при допросе говорит, что не знаком с кем-либо из BYPOL, мол, слышал лишь голос, дающий указания. Будем надеяться, что этот голос не звучал у него в голове. Но даже при таком раскладе, никто не доверит такое сложное и ответственное дело по телефону, неизвестному лицу с неизвестной квалификацией. Представляете, звонит вам неизвестный человек и предлагает осуществить серию взрывов. Какая тут может быть реакция? Только одна, без вариантов.





Второй вариант. BYPOL реально вынашивал планы осуществления терактов и сам стал искать исполнителя. Тут вопросов возникает еще больше. Каким образом искал, не давал же объявление в интернете, надеясь, что кто-то откликнется? Каким образом он вышел на экскаваторщика, который даже квалификации соответствующей не имеет? Почему именно он? Все это еще можно было бы как-то объяснить, если бы Малейчук кого-то там знал. А так – одни сплошные вопросы, на которые просто невозможно найти ответов. Есть правда одна версия.





Допустим, Малейчук первоначально сам планировал осуществить взрывы и проболтался об этом кому-то, кто имеет связи с BYPOL. В результате на него вышли и дали указание, где было бы лучше взорвать. Но в таком случае бывшие силовики, среди которых есть и подготовленные во взрывном деле, точно бы дали инструкции, как собрать нормальное СВУ, а не заниматься ерундой с фейерверками и петардами.





Впрочем, эта версия также не проходит, поскольку невозможно объяснить, как в принципе такое важное дело можно доверить человеку с полным отсутствием соответствующего опыта. Кроме того, если человек сам хочет, то пусть взрывает, зачем мараться, рисковать подставиться: получится у него – хорошо, не получится, мы тут совершенно ни при чем. Тем более, бывшие сотрудники правоохранительных органов прекрасно должны были понимать, что все продажи петард и фейерверков в Беларуси сейчас под колпаком и поэтому информация о покупке одним лицом множества фейерверков в любом случае поступит в соответствующие органы. Это тем более очевидно, что во время бурных протестов в Беларуси и вовсе запретили продажу фейерверков.





В общем, с какой стороны не крути – всюду клин и вышибить его нет никакой реальной возможности. Все это выглядит настолько смешно и нелепо, что как-то иначе и не назовешь.





Что же произошло на самом деле?





Есть опять же два варианта: либо Малейчука подставили по полной, либо он все же реально планировал что-то взорвать. Первую версию и разбирать не стоит, поскольку и так все понятно. Нужен был козел отпущения, которого можно выдать за террориста и его нашли. Не в первый и не в последний раз – опыт уже имеется.





Если же Малейчук реально планировал взрывы, то события могли развиваться следующим образом. Не видя иной возможности выразить свою гражданскую позицию, он решил в знак протеста произвести пару взрывов, но так, чтобы не пострадали люди. Поскольку опыта в этом деле у экскаваторщика нет, то самое лучшее, что он смог придумать – это закупить множество фейерверков и петард, откуда выковырять порох. Информация о закупщике сразу ушла куда следует, и Малейчук попал на контроль ГУБОПиК МВД. Его начали вести до нужного момента. Когда момент настал – взяли. А при чем тут BYPOL? Конечно же ни при чем, это абсолютно очевидно. Просто представился удобный случай состряпать террористический заговор оппозиции, и этот случай использовали. Человеку объяснили, что как организатор он получит очень много, а вот если пойдет исполнителем, да еще раскается и сдаст своих руководителей, то существенно скостит себе срок. Эту науку еще вбили ему в голову и получился соответствующий результат. Мать Малейчука заявила в интервью порталу tut.by, что ужаснулась, увидев по телевизору в каком состоянии ее сын.





«Я ужаснулась – в каком он состоянии сидит. Даже челюстью не может ворочать. Представьте, если у него такое лицо, что у него на теле?», - плакала мать.





Тут и добавить больше нечего. Впрочем, добавим.





Мы против терроризма, и против просто взрывов, даже если они планируются и осуществляются, как единственно оставшийся способ выражения своей гражданской позиции.