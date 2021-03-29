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Утро понедельника. Гадюки просыпаются, монеты звенят, Суэцкий канал раскупорили
Источник материала: Onliner
Какие-то люди нас заставили произносить "утро понедельника", будто это что-то плохое. Сегодня потренируемся произносить эти слова с ласковостью и надеждой неизвестно на что. Вспоминаем, что было, следим за событиями, обновляем. Для начала приготовили вам погоду, мотивирующее видео о пробуждающейся природе и бесполезную цифру.
Что было в выходные
Что происходит в мире и в Беларуси
Утром в понедельник сонтейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале. С 24 марта судно закупоривало одну из главных судоходных артерий мира.
Вчера вечером в Минске эвакуировали 82 человека из ФОКа на Рокоссовского, 44. МЧС
В Индонезии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Больше 20 человек пострадали.
Видео дня
Срочная и радостная новость: на Восточно-Европейской равнине проснулись гадюки. Тянут мордочки к солнцу, барахтаются в остатках снега... Шах-мат, скептики, утверждавшие, что весна больше никогда не наступит. Конкретно эти видео сняты в воскресенье в Московской области. Если у вас тоже есть доказательства весны - шлите нашему боту.
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