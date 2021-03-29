Утро понедельника. Гадюки просыпаются, монеты звенят, Суэцкий канал раскупорили

Источник материала: Onliner

Какие-то люди нас заставили произносить "утро понедельника", будто это что-то плохое. Сегодня потренируемся произносить эти слова с ласковостью и надеждой неизвестно на что. Вспоминаем, что было, следим за событиями, обновляем. Для начала приготовили вам погоду, мотивирующее видео о пробуждающейся природе и бесполезную цифру.

Что было в выходные

А в выходные снова задерживали людей. Зато силовикам и некоторым журналистам пообещали "дополнительные меры защиты" (вплоть до изменения внешности). Тут хроника .

. Евросоюз и многие страны перешли на летнее время. Синхронизируйтесь и разберитесь, с кем мы теперь совпадаем, а с кем нет.

и разберитесь, с кем мы теперь совпадаем, а с кем нет. Здоровенные дядьки плакали и тоненько подпевали на концерте "Руки вверх!"





СК хочет запретить телеграм-канал Степана Путило, признав иностранной экстремистской организацией.

Что происходит в мире и в Беларуси

Утром в понедельник сонтейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале. С 24 марта судно закупоривало одну из главных судоходных артерий мира.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Вчера вечером в Минске эвакуировали 82 человека из ФОКа на Рокоссовского, 44. МЧС сообщает : коагулянт для осветления ошибочно залили в емкость с хлором, произошла реакция с выделением паров хлора. Один работник госпитализирован. Всю ночь проветривали.





В Индонезии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Больше 20 человек пострадали.

Видео дня

Срочная и радостная новость: на Восточно-Европейской равнине проснулись гадюки. Тянут мордочки к солнцу, барахтаются в остатках снега... Шах-мат, скептики, утверждавшие, что весна больше никогда не наступит. Конкретно эти видео сняты в воскресенье в Московской области. Если у вас тоже есть доказательства весны - шлите нашему боту.