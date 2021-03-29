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Утро понедельника. Гадюки просыпаются, монеты звенят, Суэцкий канал раскупорили

29.03.2021 07:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Какие-то люди нас заставили произносить "утро понедельника", будто это что-то плохое. Сегодня потренируемся произносить эти слова с ласковостью и надеждой неизвестно на что. Вспоминаем, что было, следим за событиями, обновляем. Для начала приготовили вам погоду, мотивирующее видео о пробуждающейся природе и бесполезную цифру.

Что было в выходные

  • А в выходные снова задерживали людей. Зато силовикам и некоторым журналистам пообещали "дополнительные меры защиты" (вплоть до изменения внешности). Тут хроника.
  • Евросоюз и многие страны перешли на летнее время. Синхронизируйтесь и разберитесь, с кем мы теперь совпадаем, а с кем нет.
  • Здоровенные дядьки плакали и тоненько подпевали на концерте "Руки вверх!"
Утро понедельника. Гадюки просыпаются, монеты звенят, Суэцкий канал раскупорили
  • СК хочет запретить телеграм-канал Степана Путило, признав иностранной экстремистской организацией.

Что происходит в мире и в Беларуси

Утром в понедельник сонтейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале. С 24 марта судно закупоривало одну из главных судоходных артерий мира.

Вчера вечером в Минске эвакуировали 82 человека из ФОКа на Рокоссовского, 44. МЧС сообщает: коагулянт для осветления ошибочно залили в емкость с хлором, произошла реакция с выделением паров хлора. Один работник госпитализирован. Всю ночь проветривали.

Утро понедельника. Гадюки просыпаются, монеты звенят, Суэцкий канал раскупорили

В Индонезии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Больше 20 человек пострадали.

Видео дня

Срочная и радостная новость: на Восточно-Европейской равнине проснулись гадюки.  Тянут мордочки к солнцу, барахтаются в остатках снега... Шах-мат, скептики, утверждавшие, что весна больше никогда не наступит. Конкретно эти видео сняты в воскресенье в Московской области. Если у вас тоже есть доказательства весны - шлите нашему боту.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Какие-то люди нас заставили произносить "утро понедельника", будто это что-то плохое. Сегодня потренируемся произносить эти слова с ласковостью и надеждой...
 
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