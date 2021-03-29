Фуры сутками стоят на границе

Напряженная ситуация в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза за выходные не разрешилась.





По данным Госпогранкомитета на сегодняшнее утро на КПП и подъездах к ним скопилось около трех тысяч большегрузных авто.

Километровые очереди наблюдаются на литовском направлении:

«Котловка» — более 690;

«Каменный Лог» — более 510;

«Бенякони» — более 390;

«Привалка» — более 270.

Выехать в Латвию не могут более 560 фур:

«Григоровщина» — более 510;

«Урбаны» — более 50.

Практически столько же стоит в «колейке» на белорусско-польской границе:

«Брузги» — более 230;

«Берестовица» — более 150;

«Козловичи» — более 130.