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Фуры сутками стоят на границе
Источник материала: Навiны
Напряженная ситуация в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза за выходные не разрешилась.
По данным Госпогранкомитета на сегодняшнее утро на КПП и подъездах к ним скопилось около трех тысяч большегрузных авто.
Километровые очереди наблюдаются на литовском направлении:
Выехать в Латвию не могут более 560 фур:
Практически столько же стоит в «колейке» на белорусско-польской границе:
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Напряженная ситуация в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза за выходные не разрешилась.
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