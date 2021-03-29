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Фуры сутками стоят на границе

29.03.2021 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Напряженная ситуация в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза за выходные не разрешилась.

Фуры сутками стоят на границе

По данным Госпогранкомитета на сегодняшнее утро на КПП и подъездах к ним скопилось около трех тысяч большегрузных авто.

Километровые очереди наблюдаются на литовском направлении:  

  • «Котловка» — более 690;         
  • «Каменный Лог» — более 510;             
  • «Бенякони» — более 390;        
  • «Привалка» — более 270.        

Выехать в Латвию не могут более 560 фур:

  • «Григоровщина» — более 510;             
  • «Урбаны» — более 50.              

Практически столько же стоит в «колейке» на белорусско-польской границе:

  • «Брузги» — более 230;              
  • «Берестовица» — более 150;  
  • «Козловичи» — более 130.

 

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Напряженная ситуация в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза за выходные не разрешилась.
 
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