Для защиты пропагандистов власть может изменить им внешность и нанять телохранителей

Чиновникам и журналистам могут в случае необходимости предоставлять телохранителей, использовать легендирование и менять внешность. Такую возможность предусматривает проект изменений в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны», сообщил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов.





«В прошлом и текущем году явилось крайне массовое распространение различной информации о персональных данных людей. Причем тут идет речь не только о людях в погонах, а с активной гражданской позицией, которые входили в состав тех же избирательных комиссий; тех же журналистах, которые освещали события, происходившие в нашей стране», — сказал Рахманов в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

По его мнению, сбор и распространение такой информации — только первый шаг, который сам по себе опасности не несет. «Эта информация использовалась третьими лицами для угроз, оскорблений, клеветы в отношении этих людей», — пояснил замглавы Совбеза.

«Создавалась реальная опасность причинения этим лицам вреда, угроза их жизни, здоровью, с чем мы столкнулись и приняли решение о проектной редакции Уголовного кодекса, который запрещает такую деятельность. Данные изменения в национальное законодательство, конечно же, будут способствовать тому, что в стране будет обеспечен порядок и мирная, здоровая общественная жизнь», — считает чиновник.

Помимо уголовной ответственности, которая предполагается за сбор и распространение данных, Рахманов сообщил о практических шагах по защите журналистов (по всей видимости, государственных СМИ), работников исполкомов, гражданского персонала ведомств силового блока.

«Мы говорим о проектной редакции, внесении изменений в закон «О государственной защите». На этих людей будут распространяться дополнительные меры защиты, которые позволят сберечь их здоровье, их имущество от преступных посягательств», — пояснил он.

Это довольно широкий спектр мероприятий, «начиная от средств физической защиты и вплоть до легендирования их данных, и даже предусмотрена такая мера, как изменение внешности».

«В случае необходимости может быть обеспечена физическая защита этих людей, в том числе с вариантом телохранителя, там тогда будут работать сотрудники Департамента охраны», — заявил Рахманов, отвечая на вопрос о защите журналистов.