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Контейнеровоз «Эвер Гивен» сняли с мели в Суэцком канале

29.03.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судно «Эвер Гивен», перекрывшее Суэцкий канал, удалось снять с мели ранним утром 29 марта, сообщается в твиттере транспортной компании Inchcape Shipping.



Как скоро сможет возобновиться движение по Суэцкому каналу, пока неизвестно.

«Эвер Гивен» — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале утром 23 марта. Из-за этого в очереди на вход в канал выстроились более 300 судов. В операции по снятию контейнеровоза с мели задействовали 13 буксиров.
 
 
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Судно «Эвер Гивен», перекрывшее Суэцкий канал, удалось снять с мели ранним утром 29 марта, сообщается в твиттере транспортной компании Inchcape Shipping.
 
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