В рейтинге киберзащиты Беларусь оказалась на 35-м месте









Именно 75-е место в данном рейтинге считается лучшим и его занимает страна с наибольшими успехами в кибербезопасности.





пишет Thinktanks.by. Для сравнения: у России в рейтинге 12-я позиция, у Латвии - 50-я, у Польши - 59-я, а у Украины - 60-я. Беларусь в списке стран по уровню киберзащиты заняла 35-е место,Thinktanks.by. Для сравнения: у России в рейтинге 12-я позиция, у Латвии - 50-я, у Польши - 59-я, а у Украины - 60-я.









Рейтинг составила Британская исследовательская компания Comparitech. Страны оценивались по 15 критериям, среди которых процент мобильных телефонов, зараженных вредоносным ПО, процент пользователей, атакованных мобильными банковскими троянами, доля атак криптомайнеров, процент спам-писем, процент компьютеров, зараженных хотя бы одной атакой вредоносного ПО и т.д.



