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В рейтинге киберзащиты Беларусь оказалась на 35-м месте
Источник материала: Партизан
Беларусь заняла 35 место в рейтинге киберзащиты из 75 рассматриваемых стран. 1-е место занял Таджикистан, последнее, 75-е, Дания.
Именно 75-е место в данном рейтинге считается лучшим и его занимает страна с наибольшими успехами в кибербезопасности.
Беларусь в списке стран по уровню киберзащиты заняла 35-е место,
Рейтинг составила Британская исследовательская компания Comparitech. Страны оценивались по 15 критериям, среди которых процент мобильных телефонов, зараженных вредоносным ПО, процент пользователей, атакованных мобильными банковскими троянами, доля атак криптомайнеров, процент спам-писем, процент компьютеров, зараженных хотя бы одной атакой вредоносного ПО и т.д.
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Беларусь заняла 35 место в рейтинге киберзащиты из 75 рассматриваемых стран. 1-е место занял Таджикистан, последнее, 75-е, Дания.
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