Минский кикшеринг обновляет самокаты. Конструкцию и устройство придумали сами

Источник материала: Onliner Двухколесный сезон на носу. С потеплением на улицы городов вернутся велики и самокаты. Обновления готовят и компании шеринга. Эта весна станет третьей в истории Eleven. В сервисе говорят, что за пару лет скопили немало предложений от пользователей, прислушались к своим пожеланиям, присмотрелись к рынку и в итоге приняли серьезное решение: полностью обновить парк и вывести в город новые устройства. Что интересно, это будут электросамокаты собственной разработки со съемными батареями и антивандальными решениями.

Кратко напомним, что такое кикшеринг. Нужно установить приложение, пройти регистрацию, привязать банковскую карту, включить геолокацию. С помощью считывания QR-кода, нанесенного на самокат, запускается аренда. Самокат можно взять и оставить в любом месте, без привязки к парковкам или зарядным станциям. Нельзя парковаться на частной территории, на закрытых парковках, в узких проходах и проездах, в подъездах, подземных переходах и под мостами. Позиционирование шеринга — альтернатива автотранспорту, особенно удобная во время пробок в часы пик. Во всех городах мира тенденция одинаковая: первый сезон самокатами пользуются в качестве развлечения, поездки довольно длинные. Постепенно время пользования становится короче — самокаты используют именно как альтернативу машинам.





Почему решили сделать новый самокат?

В первые два сезона в сервисе по краткосрочной аренде электросамокатов использовали модели Xiaomi. Это стандартные устройства, для частного (не коммерческого) владения. В них встраивали модули телематики и отправляли в город. «Xiaomi были первым этапом развития сервиса в Беларуси. Компания изначально знала, что на смену им придет другой самокат. Но даже у компаний-гигантов по краткосрочному прокату самокатов (Bird, Lime) на тот момент не было самокатов, которые бы нас полностью устроили, — говорит Игорь Лемешевский, операционный директор белорусского офиса компании. — Наши ребята ездили в Китай на заводы, где делают самокаты. Пытались найти что-то интересное, выбрать — безуспешно. В итоге пришли к мысли, что нам нужно сделать собственную модель».





Казалось бы, в чем проблема? Это же самокат, что с ним может быть не так? Игорь Лемешевский остановился на каждом нюансе в вопросе, почему Xiaomi в долгосрочной перспективе — не лучший выбор для бизнеса, тогда как клиент может и не заметить разницы.

Антивандальность

Открывая шеринг, нужно учитывать, что около 40—50% парка может пострадать от вандализма и неаккуратного обращения. Это, конечно, сложно представить, но, по словам сотрудников Eleven, практически половину самокатов намеренно сломают — это подтверждает общемировая статистика. Так происходит во всех странах, и владельцы бизнеса знают об этом. Речь сейчас не о каком-то падении или случайном повреждении, а именно о специальных действиях: ломают, топят, бросают, вешают на заборы. В сети хватает картинок на эту тему. Также стоит учитывать, что кикшеринговый самокат — это вещь арендная. Холить и лелеять ее как личную большинство людей все же не будет.





Зарядка

— Все старые Xiaomi приходилось одновременно погружать на автомобиль, развозить к зарядным станциям. Из-за этого самокат на какое-то время выпадает из работы, в связи с чем из 700 устройств нашего парка в городе работало около половины. А это и недостающий спрос, и наши потери. Мы придумали, как этого избежать. Решение — съемная батарея, которая меняется за две минуты. Приезжает человек из компании и заменяет батарею, не нужно никуда везти целый самокат.









Конструкция

— В старых самокатах чаще всего страдало пластиковое заднее крыло. Некоторые пользователи путали его с тормозом — вероятно, не зная, что рычаг тормоза находится на руле. Понятно, ничего хорошего не будет, если пытаться наступать на заднее крыло на скорости 25 км/ч в надежде притормозить. В наш первый сезон крылья превратились в главный расходный материал. А вместе с ними сразу приходилось менять и задний фонарь, стоп-сигнал, проводку к нему. Выходом стало приобретение крыльев из нейлона, сделанных по спецзаказу. То есть, по сути, еще до идеи создания собственного самоката мы начали модифицировать Xiaomi: к примеру, в дополнение к крылу складывающийся механизм заменили на нескладывающийся — он перестал шататься. Но и этого было недостаточно.





Надо сказать, что мы в принципе не планировали продолжать использовать Xiaomi после первого сезона. Но, к сожалению, пришел COVID-19. Какое-то время Китай был попросту закрыт. Обычно оттуда приходят комплектующие, а сам самокат собирается уже здесь. Из-за вируса процесс был нарушен, все пришлось поставить на паузу. Новые самокаты мы получили к концу сезона, а в городе 5—10 штук появилось только в сентябре.





А что сейчас с Xiaomi? Еще на прошлой неделе их разместили на улицах Гродно и Бреста. Этому предшествовало серьезное техобслуживание: все аппараты перебрали, заменили расходники. Если предстоящий сезон покажет, что сервис в Бресте и Гродно востребован, в следующем сезоне эти города также будет ожидать обновление парка самокатов.









Какие самокаты выедут на улицы Минска в этом сезоне?

Внешне новые самокаты выделяются большим фонарем. Его будет видно издалека. Горит зеленым — свободен, синим — в поездке, красным — на сервисном обслуживании.







Механическая конструкция стала более прочной. Применен особо прочный алюминиевый сплав, все электрические элементы водонепроницаемы. Те детали, которые чаще всего повреждаются, укреплены. Например, усилено заднее крыло, ручка тормоза не торчит и не ломается при падении. Боковая часть платформы получила резиновый молдинг. Соединения основных узлов стали более крепкими. Появились и новые фишки для антивандальных целей.











Спроектирован самокат так, чтобы сохранять устойчивость при резких маневрах и торможениях. У него более широкая платформа, на которой удобно стоять двумя ногами. Руль стал выше и шире.









Колеса — отдельная тема. В новых самокатах используются более крупные, надувные, с рисунком протектора. Такие колеса должны давать бóльшую амортизацию и коэффициент сцепления. Ведущее — заднее колесо. Появились две тормозные системы: электрическая (сзади) и механическая барабанная (спереди).









На руле выделяется держатель для смартфона, имеющий функцию беспроводной зарядки. Тут же расположен индикатор заряда батареи. Слева — краткая инструкция по использованию, справа — QR-код и NFC-метка для быстрого старта (задел на скорое будущее).









Есть нововведения и в вопросе безопасности. С точки зрения ПДД — катафоты и светоотражающие элементы со всех сторон, передний фонарь и стоп-сигнал. Для идентификации каждый самокат теперь имеет индивидуальный номер. Что обезопасить само устройство от краж, предусмотрены два (а не один, как раньше) модуля связи. При перемещении самоката без оплаты модуль подает сигнал. Это же новшество помогает приложению не терять сигнал в местах с неустойчивой связью. Для безопасности «водителя» все провода, включая тормозной трос, спрятаны в корпусе.





Батарея стала более емкой. Самокаты Xiaomi могли проехать на одной зарядке 25 км, новые — 50 км. В среднем это три часа безостановочной езды. Характеристики новых батарей — 36 В, 15,6 A/ч. Для шеринга важна и быстрая замена разрядившихся устройств. Поэтому была придумана система съемных батарей, о чем говорилось выше.





Блок телематики разработали с нуля. Как заверяют в компании, шесть процессоров и более пятидесяти датчиков собирают информацию обо всех частях самоката и отправляют ее в облако.





Что такое блок телематики в шеринговом самокате? По сути, это микрокомпьютер, который в ответе за мотор-колесо и его настройки, элементы управления и освещения, контроллер, батарею, систему голосового оповещения и электрозамок. С помощью микрокомпьютера можно подстроить работу колес под рельеф города, скорректировать максимально разрешенную скорость, изменить скорость разгона или мощность мотора, определить поломку, среагировать на вандальные или иные противоправные действия и др.





Уже сегодня, в понедельник, в столице можно будет увидеть самокаты новой конструкции, представляющей собой собственную разработку белорусов, между прочим.



