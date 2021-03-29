«Компьютерная газета», «Минский слон», Tut.by, «Компьютерные вести», Onliner: вспоминаем первые ресурсы и форумы байнета

Источник материала: Onliner Сайты и форумы байнета в конце девяностых и начале нулевых — места уникальные по многим причинам. Случайных людей здесь не было: интернет на границе веков был в основном у энтузиастов либо тех немногих, кто мог позволить себе хоть какой-то выход в сеть. На локальных ресурсах эти люди не только узнавали новости, но и общались через чаты с форумами — то, что сейчас кажется обыденным делом, в те времена было уникальной возможностью поговорить об интересных вещах с единомышленниками. Тогда же появились и первые печатные издания, которые доступным языком рассказывали об IT-новинках. Onliner в партнерстве с Samsung Galaxy S21 вспомнил первые белорусские ресурсы и СМИ о технологиях, а также пообщался с людьми, которые их основали.

Onliner

Основан в 2001 году.

Вы читаете эти строки на крупнейшем в Беларуси ресурсе о технологиях, популярнейшей торговой площадке и главном форуме байнета. А 20 лет назад Onliner представлял собой то, что сейчас мы назвали бы техноблогом (но в 2001-м таких слов еще не знали).



Так выглядел Onliner в начале марта 2001 года

Основатель Onliner Виталий Шуравко вспоминает, что все начиналось с ресурса про мобильную связь:

— Это была относительно новая тема, начали появляться телефоны стандарта GSM. В индустрии был перелом, когда мобильная связь переходила от нишевой к массовой. Мне было интересно, как оно все работает.





В то время сотовые телефоны были большой редкостью, абонентская база исчислялась всего парой тысяч обеспеченных людей, которые могли отдать порядка $1000 за «трубу».

— На тот момент я понимал, что телефон совсем скоро будет у каждого, индустрия находится в самом начале своего роста. И было понятно, что есть потенциал, рынок будет расти. Я решил инвестировать свое время и энергию в этом направлении. А уж как с этого зарабатывать, как все развивать — понимание пришло в процессе, — рассказывает основатель Onliner.

Изначально ресурс размещался на бесплатном домене narod.ru — по адресу onliner2001.narod.ru. Потом он переехал на onliner.hitech.by и лишь затем обосновался на своем нынешнем месте прописки — onliner.by. Виталий говорит, что хотел подобрать название, которое отражало бы идейную направленность ресурса. В те годы мир быстро переходил в онлайн: если интернет есть на компьютерах, то с развитием мобильной связи он придет и на карманные устройства — а значит, каждый человек почти непрерывно будет в онлайне.





Интересный факт: Виталий параллельно работе над Onliner трудился в «Агентстве Владимира Гревцова». Он предложил агентству сделать печатный журнал о телефонах. Там идею не приняли.

— Ответили, что рынок узкий, непонятно, будет ли вообще второй оператор (тогда ходили слухи, что МТС готовится к выходу), и посчитали, что перспектив нет, ловить там нечего. А я прекрасно понимал, что рынок ни разу не узкий и можно много чем заниматься.

Тогда Виталий решил уволиться и целиком посвятить свое время Onliner. Причем особых сбережений у него тогда не было.

— Было ли страшно остаться без дохода? Я бы сказал, что было интересно. А когда интересно, ты просто делаешь. Если понимаешь, что занимаешься правильными вещами, на сто процентов уверен, что это будет работать, бояться не надо.

Каталог Onliner не задумывался как проект для e-commerce: сперва планировалось сделать подробный и удобный для пользователя каталог, где он мог бы сравнивать разные телефоны по характеристикам. Как раз для каталога в компании появился программист — до этого все технические задачи решали своими силами.





В наши дни создание базы характеристик смартфонов силами нескольких человек заняло бы уйму времени: брендов масса, устройства анонсируют буквально каждую неделю. Но в начале нулевых ситуация была проще.

— Задача по созданию каталога не была столь колоссальной, как кажется. Телефонов было гораздо меньше — 4—5 крупных производителей, да и сами телефоны намного проще. Условно, разница была в том, у тебя на экране три строчки или пять.

Виталий с другом заполнили каталог примерно за неделю.





— Каталог был простым по структуре и при этом суперкрутым, потому что содержал самую подробную информацию в русскоязычном пространстве. Им реально было приятно пользоваться. Если надо было найти подробную инфу о том, что сейчас происходит в мире телефонов, все знали, что идти нужно на Onliner, — говорит Виталий.

Вскоре идею каталога докрутили до торговой площадки: магазины хорошо знали об Onliner, сами продавцы были завсегдатаями форума, обсуждали телефоны, читали новости. И потом все пришли к идее размещения предложений по продаже устройств через сайт, продавцы сами обращались к Onliner для публикации объявлений. Параллельно расширялся форум, который быстро стал крупнейшим в Беларуси. Сперва пользователи обсуждали телефоны и сотовую связь, а затем на форуме появились и другие ветки. Это, кстати, помогало компании с вариантами развития: например, редакционный раздел «Авто» родился после того, как форумчане принялись живо обсуждать машины. А затем настал черед разделов «Недвижимость» и «Деньги», который теперь вы знаете как «Люди».

Также Onliner запускал другие сервисы для людей: «Барахолка» и «Авто/Мотобарахолка», «Услуги», каталог недвижимости.

«Компьютерные вести»

Основана в 1994 году.

Эта газета официально считается первым белорусским изданием о технологиях. Хоть сами компьютеры в Беларуси были большой редкостью, да и интернета как такового не было, сфера технологий интересовала многих людей. Появился четкий запрос от IT-энтузиастов на собственное издание. Ничего похожего в прессе Беларуси тогда еще не было. Идея создать свою газету появилась в компании Belhard, которая в начале девяностых занималась продажами компьютерной техники.





— На тот момент рынок всего, что было связано с компьютерами, бурно развивался, и создание для него специализированного издания было лишь вопросом времени. Мы этот тренд вовремя подхватили, — говорит основатель Belhard Игорь Мамоненко.

Газету начинали делать всего три человека. Один из них пришел в «Компьютерные вести» из «Советской Белоруссии» (ныне «СБ. Беларусь сегодня»).

— Он знал, как выпускать газету, как работать с типографией и «Союзпечатью». Потом люди приходили уже сами, как правило, из авторов. Организационные вопросы решал Дима Низовцев, содержание — Сергей Позняк, таблицы делала Виктория Любашина, с авторами работала Лариса Минтель, а с сайтом — Саша Дробыш. Бухгалтерию все эти годы ведет Виктория Мамоненко. Было еще много талантливых ребят и девчат в редакции, к примеру Кирилл Волошин (сооснователь Tut.by. — Прим. Onliner). Каждый внес свой вклад в развитие газеты. Всем им большое спасибо!

Чуть позже над газетой на постоянной основе работало около десяти человек, плюс традиционно для СМИ в газету писали внештатники.

Особо популярными были рубрики и публикации о компьютерной технике и периферии, а также о необходимом наборе программ: текстовые редакторы, антивирусы, программы по ведению бухгалтерии. Компьютеры в середине девяностых, помимо вузов и научных учреждений, начали покупать частные фирмы — конечно, те, которые могли потянуть такие затраты. Появлялся целый пласт специалистов, напрямую работавших с компьютерами: системные администраторы, те же бухгалтеры, руководители компаний. Им всем нужно было знать о специфике компьютеров, чтобы корректно выполнять свою работу. Но уже тогда появлялись белорусские геймеры: Виктор отметил, что юных читателей очень интересовали публикации об играх.





На пике популярности тираж «Компьютерных вестей» достигал планки в 50 тыс. экземпляров — для узкоспециализированного издания это, мягко говоря, много. Причем у «Компьютерной газеты», прямого конкурента, в лучшие годы тираж составлял около 30 тыс. — разница существенная. Глава Belhard объясняет причину такой разбежки просто: «Итогом конкуренции за читателя и рекламодателя является тираж издания. Значит, в тот момент мы делали свою работу лучше».

Однако в печатном виде «Компьютерные вести» выходили не столь долго, как их конкурент: с 1994 по 2011 год. Сейчас «КВ» по-прежнему существуют в виде веб-издания, которое запустили параллельно с бумажной версией в 1997 году.

Tut.by

Основан в 2000 году.

Кирилл Волошин — директор портала до 2013 года — в девяностые был IT-журналистом: писал про софт и технологии в целом, а также успел поработать над белорусским сайтом «в духе Relax или „Афиша Tut.by“». Летом 2000 года Кирилла пригласили на должность главного редактора в не запущенный еще проект с не выбранным окончательно названием Tut.by. Уходить из известных СМИ в, по сути, стартап не было большим риском.





— В российских изданиях, в том числе онлайн, можно было хорошо зарабатывать, поэтому страха остаться голодным не было. Я ведь не предполагал, что Tut.by заполнит всю мою жизнь и свободное время, поэтому в момент приглашения финансовые потери не оценивал. Было очень любопытно, что получится, все основатели жили надеждами на успех и рост проекта.

На старте Tut.by представлял собой не тот ресурс, который все знают сейчас. Согласно задумке, сайт должен был стать чем-то вроде аналога Hotmail. Именно на эту идею обратил внимание глава компании «Надежные программы» Юрий Зиссер, вспоминает Кирилл:

— Изначально обсуждали создание почтового сервиса. Тогда был, наверное, всего десяток-два таких служб в мире. Дармовых и с доступом не через браузер — единицы. Бесплатных и на домене .by — ноль. Потом взгляды разошлись: Юрий решил делать портал и с новостями, и с почтой — часть команды отвалилась. В итоге запускали Tut.by как портал по модели Yahoo. То есть базовым сервисом-аттрактором должна была стать почта, а новости, курсы валют, форумы и другие будущие разделы — приложениями к ней.





Tut.by запускали силами троих человек: это инвестор и ментор Юрий Зиссер, CTO Данила Руденко и главный редактор-менеджер Кирилл Волошин. Несколько первых лет в редакции был только Кирилл: ресурс делал ставку не на собственные материалы, что сейчас в приоритете у независимых белорусских СМИ, а на формат качественного дайджеста — новости брались из других источников.

На вопрос «Когда вы поняли, что Tut.by — это в первую очередь новостной ресурс, а уже потом все остальное?» Кирилл отвечает так:

— Это как с банкротом у Хемингуэя: сначала постепенно, а потом сразу. Мы обрастали сервисами, параллельно росла редакция, почта теряла важность. При этом мы особо не рассматривали вариант производства своего контента. По крайней мере не делали на него упор.

Мы рассуждали просто и при этом наивно: у нас не новостное агентство а-ля «Интерфакс» или «БелаПАН». У них много людей, они тратят сотни тысяч долларов на создание контента, который можно по подписке купить за пару сотен. Что-то возьмем с условной Lenta.ru бесплатно за ссылку и так далее. То есть зачем нам раздувать штат, чтобы дублировать функции профессиональных агентств?

А потом обнаружилось, что можно обходиться без многих подписок, а материалы своей редакции намного более ценные и популярные.



Юрий Зиссер и Кирилл Волошин

Воспоминания о форумах Tut.by у Кирилла остались смешанные:

— Это не было глотком свободы — скорее хлебнули г**на. Первое время мы с Юрием занимались модерацией, причем я почти ничего не писал, а Юрий заводил «ветки» и поддерживал общение. Уже тогда нас обвиняли в чем только можно: то мы масоны, то моссадовцы, то мы геи, то лузеры — постоянно были переходы на личности, да и сам портал нещадно ругали. А еще это было время, когда было модно критиковать кнопки или меню не того цвета. Думаю, сейчас процентное отношение «форумных маргиналов» и культурных людей осталось прежним. Просто масштабы совсем другие, плюс добавились профессиональные «тролли», поэтому кажется, что ругани много.





«Дзед Талаш»

Основан в 2000 году.

На дошедших до наших дней ресурсах информации об этом форуме практически нет, а собеседники лишь вспоминали, что «да, вроде был такой форум». Ресурс примечателен тем, что его можно считать первым белорусскоязычным форумом байнета.





«Дзед Талаш» был посвящен стандартным темам для обсуждения: спорт, здоровье и туризм, экономика, образование, лайфстайл и политика (есть ветки про выборы), а также обычные разговоры на вольные темы. Помимо этого, на страницах «Дзеда Талаша» размещали объявления о событиях и услугах.

Активная жизнь сайта закончилась в начале 2006 года, когда перестали выходить новые посты на главной странице. Затем ресурс прекратил свое существование.

«Минский слон»

Основан в 1999 году.

Сайт «Минский слон» Владимир Неумержицкий запустил после разговора с главой NSYS Алексеем Колбом. Знакомы они были еще со времен Фидонета.

— Алексей познакомил меня с людьми оттуда, потом Фидонет начал перерастать в интернет, который мы сейчас знаем. А тогда, по сути, была только почта. И получилось, что мы с Алексеем были старыми знакомыми. Когда у меня появилась идея проекта, я обратился к нему: почему бы не попробовать?





Сайт располагался по адресу slon.nsys.by, и сперва сотрудничество с NSYS осуществлялось на платной основе. Но когда ресурс стал приносить много трафика, отношения перешли к взаимовыгодным. Владимир занимался не только контентом сайта, но и разработкой.

— Я по крупицам собирал информацию, как в HTML писать что-то. Попутно приходилось изучать языки программирования типа Perl. Но мне это давалось легко: первое образование — математическая электроника. Так что мы писали на всех известных и неизвестных языках, какие только можно придумать: на Pascal, Assembly, машинном коде.

«Минский слон» — эдакий прототип развлекательно-информационных ресурсов, которыми сейчас постоянно пользуются люди.

— Это и своеобразный «КиноПоиск», и библиотека, как «Либрусек», и локальные новости.

Судя по всему, именно на «Минском слоне» в 1999 году прошел первый в байнете конкурс красоты CyberGirl.by. Спонсором были продавцы цветов: по условиям конкурса, приз можно было получить, если парень приведет девушку за подарком в определенный салон цветов. «Понятно было, что парень дорогу за цветами запомнит», — шутит Владимир.

С обзорами новинок кино помогал знакомый поставщик видеокассет.

— Он давал мне кассеты, а я смотрел их и писал про фильмы. Наверное, я такой BadComedian из прошлого века.

Важной частью «Минского слона» была афиша: организаторы концертов, выставок и тусовок присылали Владимиру информацию о своих мероприятиях, которые потом собирали в афишу, притом что основатель ресурса зарабатывал офшорным программированием, а своим сайтом занимался в свободное время.





— Как все успевал? А это сейчас все делается размеренно. Тогда, в девяностые, чтобы хорошо жить, нужно было хорошо работать — быстро и четко, не откладывая на потом. Автоматизация помогала: прописывал скрипты, чтобы информация подтягивалась без моего участия.

Также на «Минском слоне» были чат и форум. Идея заключалась в объединении для общения не знакомых между собой людей. На форуме велись обсуждения всевозможных тем: отношения, психология, бытовые проблемы, события в Минске и стране. О стиле общения Владимир говорит так:

— Люди были добрее. Ведь кто тогда общался на форумах и в чатах? Люди восьмидесятых и девяностых годов рождения. Тогда за языком следили, внутренняя культура от родителей и, наверное, Советского Союза осталась. Откровенного хамства и нецензурной лексики не наблюдалось. В чате, если уж человек нарывался, модератор мог забанить. И потом человек писал лично мне, чтобы я разблокировал его. Людям хотелось сидеть на форумах и в чатах, чтобы общаться.

Модераторы на «Минском слоне» требовались по большей части для удаления спама, которого в те годы уже было немало. Форумные движки были достаточно слабыми в плане безопасности, и спамеры заваливали страницы ссылками на свои сайты: «Это нужно было для переходов на свои сайты, что улучшало индексы цитирования».

Активная стадия существования «Минского слона» закончилась примерно в 2007 году. Несколько лет назад Владимир в последний раз поднял чат: старожилы ресурса пообщались напоследок. Потом сайт навсегда закрылся. «Минский слон» просуществовал в онлайне 20 лет.

«Компьютерная газета»

Основана в 1995 году.

Издательство «Нестор» Анатолий Кирюшкин с партнером основал в мае 1991 года, то есть еще в Советском Союзе. Сперва «Нестор» создавали как компанию по разработке шрифтов для компьютеров. Но в те годы бизнесу сильно мешало пиратство: «Одну копию продаешь, а потом их распространяют за бесплатно». Направление умерло, хотя и назвать его провальным было нельзя. Поскольку издательство основали ветераны газет «Чырвоная змена» и «Знамя юности», они решили перейти на компьютерную верстку — направление по тем временам диковинное. Также компания взялась за выпуск собственных изданий. Первым был рекламный журнал «Нестор Вестник» — он дебютировал в сентябре 1991-го.





Спустя два года, в 1993-м, появится Press Enter — журнал о технологиях. В то время, говорит Анатолий, компьютер был чем-то «сверхпрогрессивным», и людям было интересно узнать хоть что-нибудь о мире технологий: «Чем более элитарная ниша, тем проще в нее внедряться. А сейчас ведь никто не будет читать журнал о кофеварках или электрических чайниках».

«Нестор» до запуска «Компьютерной газеты» даже занимался версткой первых номеров «Компьютерных вестей»: планировалось, что издательство будет соучредителем газеты. Но взгляды с партнерами разошлись:

— «Компьютерные вести» принадлежали компьютерной фирме, а рынок болезненно относился к тому, что он должен платить за рекламу своему конкуренту. Поэтому директора некоторых минских компаний уговорили нас выпустить свою газету: мы не участники рынка, и нам больше доверяют.

Так в 1995 году появилась «Компьютерная газета». Издание работало по стандартной схеме: несколько постоянных сотрудников и внештатники. Пик популярности газеты пришелся на конец девяностых.

— Газета была толстой, тираж доходил до 30 тыс. — это очень много. И «Компьютерная газета» достаточно энергично продавалась в Россию. В некоторых регионах мы даже опережали по продажам российские СМИ: было сильное влияние в Калининграде, в Туле. Даже наши партнеры выпускали «Компьютерную газету» в России по лицензии, используя наши статьи.

Помимо «Компьютерной газеты», издательство выпускало небольшой журнал «Сетевые решения»: как ясно из названия, это было издание для специалистов по компьютерным сетям. Поскольку сфера эта намного у́же, то и тиражи были скромнее — до 2—3 тыс. экземпляров.

«Компьютерная газета» выходила до 2016 года, и это можно считать удивительным явлением: всего пять лет назад в киосках продавалось бумажное издание о технологиях! Но Анатолий считает, что в таком долголетии «Компьютерной газеты» ничего странного нет:

— Интернет бумагу не заменяет. С интернетом на диване тяжело валяться. Да, когда интернет стал массовым на мобильниках, это немного заменило газеты. А так способ потребления разный. По скорости доступа к информации бумага все равно быстрее: журнал можно взять, пролистать и сразу выбрать, что хочешь.





Представляем новый Galaxy S21 Ultra . Его камеры — это киностудия у вас в руках. С ее помощью вы сможете снимать 8K-видео и превращать каждый его кадр в яркий снимок — просто «на ходу». А сочетание сверхбыстрого 5-нанометрового процессора Exynos, прочного стеклянного корпуса и аккумулятора на целый день работы полностью оправдывает его название — Ultra.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», УНП 7703608910.

Читайте также: