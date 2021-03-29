Экс-глава МИД Польши: международная реакция на действия режима Лукашенко должна включать также ответные действия в отношении России

Экс-министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат Витольд Ващиковский считает, что международная реакция на репрессии белорусских властей в отношении польского меньшинства должна включать ответные меры и в отношении России.



Фото из архива МИД Польши

Политик напомнил, что в последнее время были арестованы глава не признаваемого властями в Минске Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, член правления организации Анджей Почобут, а также другие деятели польского национального меньшинства. Против них возбуждены уголовные дела, сообщает «Польское радио» .

Ващиковский добавил, что белорусские поляки уже давно стали для Александра Лукашенко «мальчиком для битья», так как в авторитарных государствах, в случае внутренних проблем, обычно ищут внешних врагов, которые подвергаются беспощадным репрессиям.

Бывший глава польской дипломатии полагает, что антипольская политика белорусских властей связана с поддержкой, оказываемой Москвой Лукашенко. В этой связи, заявил он, международная реакция на действия Беларуси «должна включать также ответные действия в отношении России», потому что она на протяжении десятков лет последовательно поддерживает белорусского правителя.

Евродепутат также отметил, что у демократических государств есть проблема с авторитарными режимами: «Мы можем смягчить их через политику стимулов, обманывая себя тем, что эти режимы будут медленно цивилизоваться и следовать стандартам. На другом полюсе — исключение, налаживание санкций. К сожалению, Европа мечется от стены к стене по поводу Беларуси».

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