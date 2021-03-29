ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Совбезе придумали новые способы давления на протестующих белорусов

29.03.2021 08:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Совет безопасности предлагает ввести дополнительные основания для расторжения контракта с участниками забастовок, заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов.

В Совбезе придумали новые способы давления на протестующих белорусов

«Довольно распространенная на сегодняшний день тематика так называемых незаконных забастовок. В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло. Принимались меры для того, чтобы расшатать коллектив, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия и, как мы видим в дальнейшем, поделить рынки, в том числе и зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом», — изложил свое видение ситуации Рахманов в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

По его словам, Совбез предлагает ввести дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые «такой деструктивной деятельностью занимаются».

Сейчас участники забастовок после августовских президентских выборов преследуются в судебном порядке, есть уволенные.

В частности, три бывших работника Белорусского металлургического завода осуждены за забастовку по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие в них) на срок от двух с половиной до трех лет. Жалоба на приговор в вышестоящую судебную инстанцию не удовлетворена.

Работники «Гродно Азота» после выборов активно заявляли о несогласии с их результатами. По информации стачкома предприятия, к октябрю 2020 года к стачке открыто присоединилось 34 работника, некоторые ушли с предприятия по собственному желанию или их уволили за прогулы (без открытого ухода в стачку). В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело за принуждение к забастовке с угрозой применения насилия.

17 августа была объявлена забастовка на «Беларуськалии». Шахтеры потребовали признать официальные результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

Верховный суд 19 января рассмотрел жалобу председателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна и оставил в силе решение Минского областного суда о признании забастовки на предприятии незаконной. К тому моменту в стачке находилось более 100 рабочих «Беларуськалия».

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет безопасности предлагает ввести дополнительные основания для расторжения контракта с участниками забастовок, заявил заместитель государственного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Савет бясьпекі прапанаваў звальняць работнікаў за заклікі да палітычных забастовак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by