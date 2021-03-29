Нужна ли белорусскому бизнесу собственная партия?

В Беларуси новые партии не регистрировались более 20 лет, но сейчас появились новые желающие создать свои партии. Деловое сообщество также пытается защищать свои интересы в кабинетах власти. Нужна ли белорусскому бизнесу партия?





Белорусский бизнес (не) может быть вне политики

Напряженная политическая и экономическая ситуация в стране не могла не коснуться интересы бизнеса. Ведь именно работники негосударственных компаний нередко становились участниками уличных протестов, и владельцам компаний на это пришлось как-то реагировать.

В результате бизнес, который традиционно был вне политики, стал заниматься общественно-политическими вопросами.

Руководитель комитета по бизнес-коммуникациям Республиканского союза промышленников и предпринимателей Роман Костицын, наблюдая за реакцией компаний на гражданскую позицию сотрудников, выделил три линии поведения корпоративного сектора.

Первая группа компаний пытается вести себя «как ни в чем не бывало», они старается не затрагивать общественно-политические вопросы во внутрикорпоративных коммуникациях с сотрудниками.

Вторая группа компаний стремится запрещать сотрудникам любые проявления гражданской активности, отслеживает их действия в соцсетях и принимает жесткие меры вплоть до увольнения.

«Третья стратегия поведения компаний заключается в выражении солидарности. Эта стратегия не предполагает ничего сложного и предусматривает выражение эмпатии стейкхолдерам — сотрудникам, партнерам, клиентам», — подчеркнул Костицын во время круглого стола на тему «Коммуникации бизнеса в период турбулентности. Может ли бизнес быть вне политики?».

В качестве примера третьей стратегии эксперт привел заявление мобильного оператора A1, который осенью подчеркнул, что «не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом».

Также по третьему пути пошла и компания «Патио» (владеет магазинами «5 элемент»), которая еще в прошлом году решила оказывать поддержку сотрудникам, пострадавшим в ходе мирных акций.

Белорусским компаниям, даже тем, которые традиционно хотят быть вне политики, все сложнее занимать прежнюю позицию. Изменившаяся общественно-политическая и экономическая ситуация привела к тому, что политика государства стала сильно касаться не только трудовых коллективов, но и самих предпринимателей, топ-менеджеров компаний.

За неполные три месяца 2021 года всему бизнесу пришлось быть свидетелем резонансных инициатив и решений со стороны государства. Госконтроль предлагал увеличить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, расширить перечень оснований для привлечения директоров к уголовной ответственности, а правительство ввело жесткое регулирование цен на 112 наименований товаров.

Может ли белорусский бизнес в таких условиях быть вне политики или ему все-таки стоит стремиться участвовать в выработке решений, которые принимаются на государственном уровне? Или, может, белорусскому бизнесу нужна своя партия, которая будет отстаивать интересы всего частного сектора, в том числе и трудовых коллективов негосударственных компаний?

Пока о таких планах белорусский бизнес не заявил.

Почему бизнесмены боятся разговаривать с властью и где выход

По данным Министерства юстиции, в Беларуси партии не регистрировались уже более 20 лет. Но за последнее время стало известно о возможном появлении в стране сразу трех, а то и четырех новых партий .

Может, и бизнесу партия нужна?

«Конечно, востребованность партии, которая бы отстаивала интересы предпринимателей и трудовых коллективов частных компаний, очевидна. В гражданском обществе Беларуси сформировалась позиция по многим экономическим вопросам, и она порой отличается от той, которая высказывается на официальном уровне, в том числе министерствами и ведомствами», — отметил в комментарии для БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

В идеале, продолжил он, представители гражданского общества должны собираться в парламенте, «а не выходить на улицу, чтобы спорить и обсуждать ключевые вопросы социально-экономического развития».

В то же время, отметил руководитель бизнес-союза, существуют большие сомнения в том, что партию, которая будет отстаивать интересы частного сектора, зарегистрируют.

«Сейчас мы наблюдаем процессы, которые говорят о том, что частный сектор на данный момент оказался неудобен государству. К нам поступают сигналы о том, что путем телефонного права госкомпаниям рекомендуется заменить частных контрагентов на государственные структуры. В таких условиях сложно поверить в то, что партия, отстаивающая интересы частного сектора, будет зарегистрирована», — подчеркнул Швец.

При этом он убежден, что белорусскому бизнесу крайне важно формулировать позицию по вопросам социально-экономического и политического развития, от решения которых напрямую зависят настроения в трудовых коллективах, контакты с бизнес-партнерами и в целом возможности заниматься своим делом.

«С этой точки зрения деятельность бизнес-союзов, которые аккумулируют позицию предпринимателей, крайне важна. Грамотные коммуникации с властью — это одно из важнейших условий выживаемости белорусского бизнеса в текущих условиях», — считает Швец.

При этом представители делового сообщества констатируют, что предприниматели не готовы напрямую сегодня вести диалог с властью.

«Практика таких взаимоотношений привела к тому, что наш бизнес сегодня не публичный, не открытый, иногда не прозрачный и совершенно не тяготеет к прямому диалогу с властью. Особенно это касается случаев, когда речь идет о контактах с правоохранительными, фискальными, контролирующими органами», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Сергей Варивода.

Поэтому, добавил он, предприниматели на данный момент предпочитают вести диалог с властью обезличено, через бизнес-союзы. Однако, полагает эксперт, на базе предпринимательского страха невозможно построить эффективную экономику и надеяться на ее значимый рост.

«Вопрос повышения эффективности диалога бизнеса и власти — главный. На мой взгляд, проблема таких коммуникаций будет решаться по мере увеличения вклада частного сектора в экономику. Мы понимаем ведь, что модель, построенная на госсекторе, большого потенциала не имеет, исключением являются лишь некоторые успешные предприятия. Основа успешных экономик — малый и средний бизнес. Поэтому доля частного сектора так или иначе будет расти и у нас, и с этим трендом чиновникам придется считаться», — резюмировал Сергей Варивода.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos