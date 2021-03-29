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Из минского ФОК, где произошел инцидент с хлором, эвакуировали более 80 человек
Источник материала: Партизан
В Минске из-за инцидента с хлором эвакуировали из физкультурно-оздоровительного комплекса 82 человека, одному понадобилась госпитализация.
© Photo : МЧС РБ
"Из здания до прибытия подразделений МЧС эвакуированы 82 человека, из них 70 посетителей и 12 человек администрации. В ходе осмотра бригадой СМП был госпитализирован работник комплекса с диагнозом: отравление парами хлора", - говорится в сообщении на сайте МЧС в воскресенье,
Сообщение о резком удушающем запахе в помещениях ФОК по проспекту Рокоссовского,44 в Минске поступило спасателям в 20.47. "В ходе разбирательства было установлено, что в помещении водоподготовки, расположенной в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Выяснилось, что коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора", - рассказали в МЧС.
"При проведении разведки в помещении водоподготовки предельно-допустимая концентрация паров хлора превышена в 35 раз. В остальных помещениях ПДК в норме. Проводятся работы по проветриванию помещений", - проинформировали в спасательном ведомстве.
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В Минске из-за инцидента с хлором эвакуировали из физкультурно-оздоровительного комплекса 82 человека, одному понадобилась госпитализация.
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