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ЧП с хлором в ФОК в минской Серебрянке: эвакуировали 82 человека, один госпитализирован
29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вечером в воскресенье посетители ФОК по пр.Рокоссовского,44 ощутили резкий удушающий запах.
Как
Из здания были эвакуированы 82 человека, из них 70 посетителей и 12 человек администрации. Госпитализирован один работник комплекса с диагнозом: отравление парами хлора.
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Вечером в воскресенье посетители ФОК по пр.Рокоссовского,44 ощутили резкий удушающий запах.
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