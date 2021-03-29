ЧП с хлором в ФОК в минской Серебрянке: эвакуировали 82 человека, один госпитализирован

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Вечером в воскресенье посетители ФОК по пр.Рокоссовского,44 ощутили резкий удушающий запах.

Как сообщает МЧС, в помещении водоподготовки, расположенной в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора.





Из здания были эвакуированы 82 человека, из них 70 посетителей и 12 человек администрации. Госпитализирован один работник комплекса с диагнозом: отравление парами хлора.