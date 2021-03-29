Видео задержания главреда «Нашай нiвы»: он был за рулем авто, а по протоколу — на акции

Источник материала: Салiдарнасць

27 марта после задержания возле площади Бангалор в Минске главный редактор «Нашай нiвы» Егор Мартинович вышел из Фрунзенского РУВД с двумя протоколами: за участие в несанкционированной акции и неподчинение милиции.

Издание опубликовало видео с регистратора, на котором видно, как задерживали главреда и фотографа Надежду Бужан.

На записи видно, что Егор Мартинович и Надежда Бужан находились в машине, главный редактор — за рулем. Они увидели, как кто-то бросил на обочину мобильный телефон. Егор попросил Надежду его поднять. Авто с журналистами остановила ГАИ.

Между тем в протоколах написано, что Мартинович участвовал в пикете возле «МакДоналдса», а потом упирался и не хотел идти в автозак.

На его телефон наложен арест, техника осталась заблокированной.