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Царство террора: «Хунта будет жертвовать жизнями людей ради служения горстке избранных»

29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Гибель почти 100 человек при подавлении протестов в Мьянме в эту субботу вызвала нарастающую волну возмущения по всему миру.

Главы оборонных ведомств 12 стран выступили с заявлением, в котором осудили применение насилия против населения Мьянмы вооруженными силами страны, сообщает ВВС.

Под заявлением стоят подписи министров обороны Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Британии и США: «Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и несут ответственность за защиту, а не за причинение вреда людям, которым они служат».

В Госдепартаменте США шокированы кровопролитием в Мьянме при подавлении протестов, которое там назвали «царством террора». Накануне, по данным ООН, там были убиты более 90 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил военных, захвативших власть в Мьянме, в развязывании террора. По его словам, хунта будет жертвовать жизнями людей ради служения горстке избранных.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко шокирован насилием в Мьянме, а министр иностранных дел Британии Доминик Рааб назвал происходящее «новым уровнем низости».

Спецдокладчик ООН Том Эндрюс призвал провести чрезвычайное заседание, посвященное событиям в Мьянме. Россия и Китай воздерживаются от критики путчистов, что делает затруднительным принятие каких-либо решений в рамках Совета Безопасности ООН, где обе страны имеют право вето.

Царство террора: «Хунта будет жертвовать жизнями людей ради служения горстке избранных»

Фото Reuters

В воскресенье в Мьянме прошли похороны погибших.

Тем не менее, лидер путчистов Мин Аун Хлаин вместе со своими генералами устроили вечером в субботу вечером пышные торжества в ознаменование Дня вооруженных сил.

Прошедшая суббота стала самым кровавым днем за все время борьбы между захватившими власть в стране генералами и населением, отказавшимся принять переворот. В общей сложности жертвами подавления протестов стали более 400 человек.

 
 
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Гибель почти 100 человек при подавлении протестов в Мьянме в эту субботу вызвала нарастающую волну возмущения по всему миру.
 
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