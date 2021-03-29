Царство террора: «Хунта будет жертвовать жизнями людей ради служения горстке избранных»

Источник материала: Салiдарнасць

Гибель почти 100 человек при подавлении протестов в Мьянме в эту субботу вызвала нарастающую волну возмущения по всему миру.

Главы оборонных ведомств 12 стран выступили с заявлением, в котором осудили применение насилия против населения Мьянмы вооруженными силами страны, сообщает ВВС .

Под заявлением стоят подписи министров обороны Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Британии и США: «Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и несут ответственность за защиту, а не за причинение вреда людям, которым они служат».

В Госдепартаменте США шокированы кровопролитием в Мьянме при подавлении протестов, которое там назвали «царством террора». Накануне, по данным ООН, там были убиты более 90 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил военных, захвативших власть в Мьянме, в развязывании террора. По его словам, хунта будет жертвовать жизнями людей ради служения горстке избранных.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко шокирован насилием в Мьянме, а министр иностранных дел Британии Доминик Рааб назвал происходящее «новым уровнем низости».

Спецдокладчик ООН Том Эндрюс призвал провести чрезвычайное заседание, посвященное событиям в Мьянме. Россия и Китай воздерживаются от критики путчистов, что делает затруднительным принятие каких-либо решений в рамках Совета Безопасности ООН, где обе страны имеют право вето.





Фото Reuters

В воскресенье в Мьянме прошли похороны погибших.

Тем не менее, лидер путчистов Мин Аун Хлаин вместе со своими генералами устроили вечером в субботу вечером пышные торжества в ознаменование Дня вооруженных сил.

Прошедшая суббота стала самым кровавым днем за все время борьбы между захватившими власть в стране генералами и населением, отказавшимся принять переворот. В общей сложности жертвами подавления протестов стали более 400 человек.