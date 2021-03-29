ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более двух тысяч фур: очереди на границе с ЕС не уменьшаются

29.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. На границе Беларуси со странами Евросоюза застряли более 2050 фур, свидетельствуют данные сайта Госпогранкомитета республики.

Самая сложная ситуация сложилась на литовском направлении - 1860 машин. Самым загруженным пунктом пропуска стала "Котловка" (690). В "Каменном логе" ждут своей очереди 500 авто, в "Бенякони" и "Привалке" 410 и 260 большегрузов соответственно.

Не менее сложная ситуация на выезд в Латвию, где в очередях скопилось более 550 машин  - в "Григоровщине" – (500), "Урбанах" - (50).

На границе с Польшей "застряло" более 470 фур. В пункте пропуска "Брузги" ожидает более 240 машин, в "Берестовице" – 140, а в "Козловичах" более 90.

На украинском направлении лишь в одном пункте пропуска "Новая Гута" стоит в очереди более 170 авто.

Литовцы работают вручную

26 марта Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что протяженные очереди на белорусско-литовской границе возникли после того, как в Литве начали реконструкцию в пункте пропуска "Мядининкай".

Практически сразу же на литовской стороне возникли сбои в работе баз таможенного оформления, грузовики там оформляли вручную.

По данным Литовской ассоциации автомобильных перевозчиков, работы по устранению неполадок отложены до понедельника.

Следить за ситуацией на границе можно на официальном сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее загруженным пунктом пропуском является "Котловка" - литовское направление сейчас самое популярное у водителей большегрузов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Беларуси ускорить железнодорожные перевозки грузов через Литву ― эксперт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by