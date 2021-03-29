Более двух тысяч фур: очереди на границе с ЕС не уменьшаются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. На границе Беларуси со странами Евросоюза застряли более 2050 фур, свидетельствуют данные сайта Госпогранкомитета республики.

Самая сложная ситуация сложилась на литовском направлении - 1860 машин. Самым загруженным пунктом пропуска стала "Котловка" (690). В "Каменном логе" ждут своей очереди 500 авто, в "Бенякони" и "Привалке" 410 и 260 большегрузов соответственно.

Не менее сложная ситуация на выезд в Латвию, где в очередях скопилось более 550 машин - в "Григоровщине" – (500), "Урбанах" - (50).

На границе с Польшей "застряло" более 470 фур. В пункте пропуска "Брузги" ожидает более 240 машин, в "Берестовице" – 140, а в "Козловичах" более 90.

На украинском направлении лишь в одном пункте пропуска "Новая Гута" стоит в очереди более 170 авто.

Литовцы работают вручную

26 марта Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что протяженные очереди на белорусско-литовской границе возникли после того, как в Литве начали реконструкцию в пункте пропуска "Мядининкай".

Практически сразу же на литовской стороне возникли сбои в работе баз таможенного оформления, грузовики там оформляли вручную .

По данным Литовской ассоциации автомобильных перевозчиков, работы по устранению неполадок отложены до понедельника.

Следить за ситуацией на границе можно на официальном сайте Госпогранкомитета Беларуси.

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