Как Беларуси ускорить железнодорожные перевозки грузов через Литву ― эксперт

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Реально ли для Беларуси ускорить ж/д перевозки грузов через Литву ― Храпач

Железная дорога представляет собой специфический транспортный коридор для грузовых перевозок, который невозможно одномоментно расширить при увеличении самого грузопотока в сравнении с тем же грузовым автомобильным сообщением, где требуется покупка дополнительного количества фур, рассуждает собеседник Sputnik.

"Вопрос в том, как осуществлять перевалку грузов по железной дороге. Если грузопоток, который собираются направить транзитом из Беларуси через Литву в Калининградскую область, будет существенно увеличиваться, возможно, Калининградская область не сможет переварить такой грузопоток и будут большие простои. А они неинтересны ни грузоотправителю, ни грузополучателю. Любые простои упираются в серьезные санкции для всех участников перевозок", ― объясняет Храпач.

По мнению эксперта, на данный момент нет каких-либо оснований для увеличения грузопотока, поскольку пока не предвидится никаких новых больших производств, необычной редкой продукции или ресурсов, которые нужно быстро вывозить. Таких макроэкономических изменений пока не происходит, отмечает эксперт.

"Скорее всего, речь идет о том, чтобы сократить время транзитной перевозки этого груза, что соответственно скажется на снижении ее себестоимости, и в конечном итоге повлияет на стоимость товара для потребителя", ― добавляет Храпач.

Грузопоток будет расти

Напомним, о переговорах руководителей железных дорог Литвы и Беларуси стало известно в минувшую пятницу, в ходе видеоконференции обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, основное внимание было уделено "совершенствованию работы по пропуску транзитных грузов в направлении Калининградской области, ускорению продвижения контейнерных поездов через пограничные переходы", сообщила пресс-служба БЖД.

В свою очередь, в пресс-службе Калининградской железной дороги рассказали о планах БЖД в 2021 году увеличить грузопоток в направлении Калининградской области.

"Начальник БЖД Владимир Морозов и руководитель КЖД Сергей Сапегин обсудили ряд проектов по увеличению грузопотока из/в Калининградской области через Республику Беларусь. В числе приоритетных были выделены контейнерные и контрейлерные перевозки, а также дальнейшее увеличение поставок в область по железной дороге строительных материалов из Беларуси", - говорится в сообщении.

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