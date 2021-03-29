Кейт Миддлтон выпустила книгу и показала свой самый очаровательный снимок

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила всех: фаворитка королевы неожиданно выпустила книгу и привлекла внимание публики своим новым официальным портретом.

В последнее время главным информационным источником для королевской семьи были мятежные герцоги Меган Маркл и принц Гарри. Скандальное интервью Опре Уинфри и его последствия не обсуждал разве что ленивый, позабыв о других членах монаршей семьи. Вот почему "самая трудолюбивая пчелка" королевства решила напомнить о себе.

Прошедшие выходные стали особенно яркими для Кейт Миддлтон: герцогиня выпустила свою первую книгу и показала самый очаровательный из всех своих портретов.

Книга, которая совсем скоро появится на прилавках книжных, не станет автобиографией или разоблачающими мемуарами о жизни во дворце, и будет посвящена самой главной страсти жены Уильяма - фотографии. Кстати, она была создана в соавторстве с простыми британцами, которые делали снимки во время первой волны пандемии и присылали свои работы на виртуальную выставку, организованную Миддлтон.

В книгу попал и новый, официальный портрет герцогини, опубликованный в Instagram Кембриджей: снимок, на котором Кейт в красном свитере с камерой в руках задорно смеется в саду своего дома, произвел настоящий фурор в сети.

Напомним, что до этого эксперты обсуждали "секретное оружие", которое Маркл хранит против королевской семьи и может превратить в настоящий бестселлер.

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