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Кейт Миддлтон выпустила книгу и показала свой самый очаровательный снимок
29.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила всех: фаворитка королевы неожиданно выпустила книгу и привлекла внимание публики своим новым официальным портретом.
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Прошедшие выходные стали особенно яркими для Кейт Миддлтон: герцогиня выпустила свою первую книгу и показала самый очаровательный из всех своих портретов.
Книга, которая совсем скоро появится на прилавках книжных, не станет автобиографией или разоблачающими мемуарами о жизни во дворце, и будет посвящена самой главной страсти жены Уильяма - фотографии. Кстати, она была создана в соавторстве с простыми британцами, которые делали снимки во время первой волны пандемии и присылали свои работы на виртуальную выставку, организованную Миддлтон.
В книгу попал и новый, официальный портрет герцогини, опубликованный в Instagram Кембриджей: снимок, на котором Кейт в красном свитере с камерой в руках задорно смеется в саду своего дома, произвел настоящий фурор в сети.
Напомним, что до этого эксперты обсуждали "секретное оружие", которое
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