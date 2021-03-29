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Контейнеровоз «Эвер Гивен» сняли с мели

29.03.2021 09:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня утром многие экономики самых разных стран вздохнули с облегчением — попавший в чрезвычайную ситуацию контейнеровоз «Эвер Гивен» с третьей попытки был снят с мели.

Контейнеровоз «Эвер Гивен» сняли с мели
vesselfinder.com

Как отмечает Би-би-си, если бы она не умела успех, трудности с глобальными перевозками через Суэцкий канал затянулись бы минимум на неделю, отмечают специалисты.

Одним из вариантов решения проблемы рассматривалась разгрузка контейнеровоза и транспортировка грузов более меньшими «танкерами» («багаж» «Эвер Гивен» на момент происшествия составлял 220 тысяч тонн).

Эксперты агентства подчеркнули, что «Суэцкий кризис» «затронул бы глобальные цепочки производства и поставок самых разных товаров, от автомобилей и нефти до детских игрушек».

Напомним, 23 марта 400-метровый «Эвер Гивен» (зафрахтован Evergreen) сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала. Из-за нештатной ситуации было заблокировано судоходство по нему. Из-за происшествия у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов.

Экономисты оценивают зависимость мировой торговли из-за «Суэцкого трафика» в 12%.

 
 
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Сегодня утром многие экономики самых разных стран вздохнули с облегчением — попавший в чрезвычайную ситуацию контейнеровоз «Эвер Гивен» с третьей попытки был...
 
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