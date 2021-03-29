Прогноз по валютам: доллар войдет в апрель с повышением













- Основными тенденциями на прошедшей неделе на внешних валютных рынках были рост доллара с одновременным падением российского рубля. Валютная пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1930 до 1,1780, или на 1,2%.





А российский рубль подешевел к обеим иностранным валютам. Доллар за неделю вырос с 74,1 до 75,8 российского рубля, или на 2,3%.





Евро подорожал с 88,3 до 89,3 российского рубля, или на 1,1% .





В результате к белорусскому рублю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели .





Доллар вырос за неделю на 1,12%. Евро снизился на 0,11%. А российский рубль подешевел на 1,19%.





Евро и российский рубль утянули стоимость валютной корзины вниз. Она подешевела за неделю на 0,28%. Это четвертая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине.





На начавшейся неделе доллар может подорожать до 2,66 белорусского рубля.





Евро останется вблизи 3,09 белорусского рубля.





А российский рубль может снизиться до 3,42 белорусского рубля за 100 российских.