|
Цыганков: В том, что силовики хватают всех подряд, есть определенная логика
Источник материала: Партизан
Известный журналист — о задержаниях возле Бангалор.
— Когда силовики хватают всех подряд на улицах, то в этом как раз есть определенная логика, — пишет Виталий Цыганков. — Ведь кого бы ты не схватил, самым случайным образом — среди них большинство обязательно будут противники власти. В Минске процентов на 80, в других городах, возможно, меньше,
Так что задача у них значительно упростилась. Раньше надо было как-то вылавливать, отделять, решать. А сейчас — хватай в любой момент на любой улице любых случайных людей — большинство из них окажется оппозиционерами. А остальные — свои в штатском, под прикрытием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист — о задержаниях возле Бангалор.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)