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Цыганков: В том, что силовики хватают всех подряд, есть определенная логика

29.03.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный журналист — о задержаниях возле Бангалор.



 
— Когда силовики хватают всех подряд на улицах, то в этом как раз есть определенная логика, — пишет Виталий Цыганков. — Ведь кого бы ты не схватил, самым случайным образом — среди них большинство обязательно будут противники власти. В Минске процентов на 80, в других городах, возможно, меньше, пишет ex-press.by.

Так что задача у них значительно упростилась. Раньше надо было как-то вылавливать, отделять, решать. А сейчас — хватай в любой момент на любой улице любых случайных людей — большинство из них окажется оппозиционерами. А остальные — свои в штатском, под прикрытием.
 
Теги: Минск
 
 
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Известный журналист — о задержаниях возле Бангалор.
 
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