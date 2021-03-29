Долгожданное тепло: прогноз погоды на неделю













На понедельник, 29 марта, никаких опасных метеорологических явлений не прогнозируется, рассказали в Белгидромете. Ночью по республике от -3 до нуля, кое-где воздух прогреется уже до плюсовых значений, днем – от 8 до 10 градусов тепла, во второй половине дня по большей части территории страны ожидаются дожди.





Во вторник, 30 марта, будет еще теплее, но продолжат идти дожди. Температура ночью будет колебаться от +6...+8°С по юго-западу Беларуси до +3...+5°С по северо-западу.





Согласно прогнозу синоптиков, среда, 31 марта, и четверг, 1 апреля, станут самыми теплыми на этой неделе: в отдельных местах воздух прогреется до +16...+18°С.





В пятницу, 2 апреля, в Беларуси похолодает, усилится ветер, пройдут дожди. К субботе похолодание усилится: ночью по югу будет +2...+4°С, по северу столбики термометра опустятся до нуля, пройдет мокрый снег. Днем в в северной части страны воздух прогреется до +3...+5, в южных – до +6..+8°С. Такая же погода сохранится и в воскресенье.



