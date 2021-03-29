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Василиса Марзалюк: большинство спортсменов не хочет демонстрировать свои политические… Это может повлиять на результат

29.03.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе Василиса Марзалюк в интервью Игорю Позняку для программы "Неделя" на СТВ рассказала, что может помешать спортсменам показать высокие результаты на Олимпиаде в Токио.



Знаменитая фраза "спорт вне политики". Понятное дело, что это неправда и это уже не может быть правдой. И ситуация, в которой сейчас оказалась Россия, которая вынуждена будет выступать без своего флага, без гимна, масса других ситуаций. Как вы считаете, существуют ли хотя бы в теории какие-то рычаги, как разграничить эти два понятия: вот это — спорт, а вот это — политика.
Сейчас Международный олимпийский комитет и Европейский олимпийский комитет проводили опрос: хотят ли спортсмены, чтобы на таких Играх, на Олимпийских играх, можно было организовывать какие-то забастовки или митинги, где выражаются политические мнения. Пока нам так явно не озвучили результаты этих голосований, но, по-моему, большинство спортсменов не хочет демонстрировать свои политические… Это может повлиять на результат соревнований. Я не думаю, что когда ты едешь на соревнования, тебе хочется еще больше столкновений. У тебя есть эмоциональная нагрузка, физическая. Спорт — это вообще радость. Люди должны смотреть и наслаждаться или, наоборот, огорчаться. Еще туда и политику вмешивать — конечно, я считаю неправильно.
 
 
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Неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе Василиса Марзалюк в интервью Игорю Позняку для программы "Неделя" на СТВ рассказала, что может помешать...
 
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