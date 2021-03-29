Российские тяжелоатлеты дисквалифицированы на четыре года за допинг









Об этом 28 марта сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики. Спортсмены дисквалифицированы на четыре года.





В июне 2020 года оба спортсмена сдали положительные пробы на допинг, аналогичный результат показали и анализы трехкратной чемпионки Надежды Евстюхиной – в их организме было обнаружено вещество из группы анаболических стероидов.



