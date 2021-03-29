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«Люблю Беларусь!»: Владимир Макей ответил тем, кто критикует заявление МИД в адрес США и опубликовал фото с собакой

29.03.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Беларуси добавил, что «заявление относится не только к заокеанским партнерам, но и к тем, кто находится поближе».


Фото: Павел Мартинчик

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей ответил тем, пишет kp.by, кто критикует заявление МИД в адрес США. На своей странице в Facebook он разместил текст ответа и проиллюстрировал его фото с собакой.


- Огромное количество комментариев поступило по поводу заявления пресс-службы МИД в адрес США. И при этом конституционное большинство комментариев – позитив, а это говорит о правильности и актуальности вопроса. Кстати, данное заявление относится не только к заокеанским партнерам, но и к тем, кто находится поближе…Люблю Беларусь!, - написал Макей.



Глава МИД Беларуси опубликовал фото с собакой. Фото: скриншот со страницы Facebook Владимира Макея

Чуть позже на своей странице в Facebook глава МИД порекомендовал прочесть мнение (в переводе) одного из американских партнеров.

- Понятия не имеют, разделяет ли кто-то здесь мое мнение, но я бы хотел, уважаемый Владимир Владимирович, похвалит ваш творческий коллектив за проявленное чувство юмора. Спасибо. Мы хотели показать именно абсурдность ситуации. И если вы читали внимательно заявление посольства США, то наш абзац про борьбу за свободу взят из этого заявления и соответствует тому, что происходит в США, - привел Макей комментарий партнера.

И поблагодарил его.

- Да, спасибо, теперь обратил внимание. Пародия – это мощный жанр. Особенно, если у адресатов тоже есть чувство юмора. На это только и остается надеется, - добавил Макей.



Владимир Макей ответил тем, кто критикует заявление МИД в адрес США. Фото: скриншот со страницы Facebook Владимира Макея
 
 
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Глава МИД Беларуси добавил, что «заявление относится не только к заокеанским партнерам, но и к тем, кто находится поближе».
 
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