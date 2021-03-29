Как растут волосы и почему они периодами выпадают? Врач отвечает на частые вопросы

Источник материала: Tut.by

Выпадают волосы, что делать? Судя по частоте запросов в Google, этот вопрос волнует сотни тысяч людей: женщин, мужчин и детей. Как понять: волосы выпадают от стресса, и это скоро пройдет, или имеет место серьезная проблема, которую нужно решать в кабинете врача? Как остановить выпадение волос? И какие методы восстановления волос считаются самыми эффективными?



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С этими вопросами « Здоровые люди » обратились к врачу-дерматовенерологу 1-й квалификационной категории, трихологу, косметологу Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталье Павлович.

Как понять, что выпадение волос — проблема серьезная

Выраженное выпадение волос сложно не заметить. Они остаются повсюду — в ванной после мытья, на расческе, на полу и одежде… В норме в сутки может выпадать до 150 волос. Но вряд ли кто-то будет считать каждый волосок. На этот случай есть простой тест для самостоятельной диагностики, который можно сделать прямо сейчас. Отделите прядь волос с верхней части головы, зажмите ее между пальцами и потяните от себя с небольшим натяжением. Если после этого в руке остается более 5 волосков — проблема серьезная и требует консультации у специалиста. Интенсивная утрата волос называется алопецией.

Как растут волосы

В цикле роста волос проходит через три стадии. Первая стадия — анаген — время активного роста. 80% волос находятся в этой фазе. Длится она от 2 до 5 лет. Вторая (переходная) стадия — катаген. Волосяной фолликул постепенно замирает. Фаза длится около 3 недель. На третьей, заключительной стадии телогена волос выпадает вместе с луковицей. На его месте начинает формироваться новый волос. Продолжительность этого периода составляет от 2 до 3 месяцев.

Что известно об алопеции и ее причинах

Волосы не болеют сами по себе. Это всегда отражение процессов, происходящих в организме человека. Гормональный сбой, сильный стресс, болезнь внутренних органов, дефицит витаминов и микроэлементов, диеты, прием лекарственных средств — причин множество. Влияет и наследственность. Если у отца в 30 лет образовалась залысина, сын должен быть готов к тому, что и у него это случится приблизительно в том же возрасте. Хорошие новости в том, что алопеция в большинстве случаев — это обратимый процесс, то есть потерю волос можно остановить.

Алопецию классифицируют на рубцовую или нерубцовую. Волос растет только тогда, когда у него есть здоровый волосяной фолликул. В редких случаях устья фолликула затягиваются рубцовой тканью, образуя «мертвую зону», на которой больше ничего не растет. Причинами такого явления могут стать аутоиммунные болезни (к примеру, красная волчанка), травмы, инфекции и пр. Рубцовые изменения необратимы.



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Нерубцовую алопецию различают по фазам роста волос:

телогенная алопеция — волосы выпадают из-за того, что значительная часть фолликулов переходит в стадию телогена. В результате начинается активный волосопад (более 100 волосков в день). На конце выпавших волосков можно заметить белую луковицу. Как правило, поредение происходит равномерно по всей голове. Телогенная алопеция считается хронической, если длится более полугода. Ее причинами становятся гормональные изменения, стрессы, прием лекарственных препаратов и пр.;

— волосы выпадают из-за того, что значительная часть фолликулов переходит в стадию телогена. В результате начинается активный волосопад (более 100 волосков в день). На конце выпавших волосков можно заметить белую луковицу. Как правило, поредение происходит равномерно по всей голове. Телогенная алопеция считается хронической, если длится более полугода. Ее причинами становятся гормональные изменения, стрессы, прием лекарственных препаратов и пр.; анагеновая алопеция — волосы начинают покидать голову в стадии анагена, то есть активного роста. Характерный признак — очень быстрое выпадение. Волосы становятся тонкими. Выпадают без луковицы, обломанными. Анагеновую алопецию можно наблюдать при химиотерапии в процессе лечения онкологического заболевания;

— волосы начинают покидать голову в стадии анагена, то есть активного роста. Характерный признак — очень быстрое выпадение. Волосы становятся тонкими. Выпадают без луковицы, обломанными. Анагеновую алопецию можно наблюдать при химиотерапии в процессе лечения онкологического заболевания; андрогенная алопеция — выпадение волос под действием мужских половых гормонов — андрогенов. При этом виде алопеции образуются боковые и теменные залысины. Виной тому наследственность;

— выпадение волос под действием мужских половых гормонов — андрогенов. При этом виде алопеции образуются боковые и теменные залысины. Виной тому наследственность; тракционная алопеция — проявляется чаще всего в лобно-височной зоне. Волосы травмируются из-за ношения тугих причесок или частого дергания.

Чаще всего с проблемой выпадения волос приходят женщины. Но волосопад может начаться как во взрослом, так и в детском возрасте. Как правило, у детей и подростков его причиной являются гельминты.

Кто поможет при выпадении волос

Проблемами волос занимается трихолог. В Беларуси трихология пока не выделена в отдельную профессию, ей не учат в медицинских институтах. Поэтому и специалистов не так много. Трихолог — это всегда врач, как правило, дерматолог, получивший дополнительное образование по трихологии.

Что происходит в кабинете трихолога

Выпадение волос — комплексная проблема, поэтому на быстрое ее решение рассчитывать не стоит. Обычно до видимых улучшений проходит от полугода и больше. Так что с врачом-трихологом пациент видится не раз и не два.

На первичном приеме происходит сбор анамнеза — доктор узнает, чем болел пациент, переживал ли он стресс, принимает ли лекарственные препараты, какова наследственность. При необходимости назначаются анализы. Для определения причин волосопада может потребоваться комплекс обследований: общий и биохимический анализы крови, уровень витамина D, сывороточного железа, ферритина, секс-связывающего глобулина (белок плазмы крови, участвующий в связывании и транспорте половых гормонов), гормона щитовидной железы, половых гормонов.

В нашем климате недостаток витамина D встречается практически у каждого. В некоторых случаях для прекращения выпадения волос достаточно откорректировать уровень витамина D в организме. То же и со щитовидной железой. У пациента может быть невыраженная патология, которая тем не менее становится причиной выпадения. После устранения проблемы со щитовидной железой автоматически останавливается и волосопад.



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Трихолог может отправить пациента к другим врачам: эндокринологу (на проверку щитовидной железы и гормонального статуса), гинекологу (по поводу половых гормонов), невропатологу (оценить состояние сосудов).

Для детального исследования состояния кожи головы и волос врач использует специальное оборудование — трихоскоп — по сути, микроскоп с тысячекратным увеличением. С его помощью можно увидеть все, что незаметно невооруженным глазом: плотность волос и степень их истощения, надломы, проблемные участки, тип и степень жирности кожи, перхоть и соотношение количества волос в разных стадиях и даже состояние сосудов кожи головы.

Мы все рождаемся с определенным генетически запрограммированным количеством фолликулов. Но не все из них активны. В процессе трихоскопии врач выявляет количество «рабочих» фолликулов, способных производить волосы, и «спящих» в резерве, которые можно пробудить при необходимости.

В некоторых случаях трихолог проводит биопсию волосистой части головы. Специальным циркулярным ножом (панчем) вырезает столбик ткани кожи диаметром от 1 до 4 мм, содержащий все ее слои вплоть до подкожной жировой клетчатки. Далее фрагмент отправляется на патогистологическое исследование, в результате чего устанавливается вид алопеции, что позволяет определить тактику лечения. При наличии патологии волосяных фолликулов биопсия может указать на возможные причины.

Как лечат выпадение волос

Способы лечения будут различаться в зависимости от вида алопеции и стадии роста волос.

Основная задача — сохранить «рабочие» фолликулы, подпитать их. Если этого не делать, то при каждом новом цикле из фолликула будут появляться все более слабые волосы, и однажды фолликул просто прекратит выработку новых волос.

Подпитывать можно витаминами в лечебных дозах курсами в два-три месяца (самолечение здесь недопустимо!). Мгновенного результата при этом не будет, так как не получивший достаточного питания волос уже «запрограммирован» на слабость. Но зато на следующем поколении (где-то через 100 дней) результат будет заметен.

Используются также инъекционные процедуры — плазмо-, мезо-, карбокси- и озонотерапия. Эти методы показывают высокую эффективность, но могут быть слегка болезненными. При мезотерапии в кожу головы вводится витаминный коктейль, это питает волосы изнутри. Карбокситерапия с углекислым газом образовывает новые сосуды и улучшает биохимические процессы. Озонотерапия насыщает клетки кислородом, активизирует процессы микроциркуляции в проблемных зонах, для которых характерна нехватка кислорода. Плазмотерапия, пожалуй, наиболее интересный и эффективный метод. Пробирка с кровью пациента центрифугируется, что позволяет разделить ее на основные компоненты — клетки крови, прежде всего эритроциты, и плазму. После чего в шприц отбирается плазма и вводится в кожу головы. Тромбоциты, которые содержатся в плазме, помогают разбудить «спящие» фолликулы.

Плазмотерапия, как и остальные инъекционные способы лечения, возможна только в стадии роста волос. Во время активного волосопада она только усилит их выпадение. То же самое с массажем головы. Его лучше делать на фазе анагена, а на стадии телогена остановиться на поддерживающей терапии — к примеру, на приеме витаминных комплексов.

Как ухаживать за волосами

Здесь важны три момента: увлажнение, очищение, расчесывание.

Количество выпитой воды напрямую не влияет на качество волос. Тем не менее и кожу головы, и волосы лучше держать в хорошо увлажненном состоянии. Тогда они сами себя будут защищать от агрессивных воздействий окружающей среды. Для этого нужно выпивать достаточное количество воды — в среднем не менее 20 мл на кг массы тела.

Выпадение волос часто связано с перхотью (жирной себореей). От нее надо избавляться, поскольку себорея представляет собой преграду для роста волос. Если выход из фолликула забит чешуйками, склеенными кожным салом, волосу будет тяжело пробиться, и расти он будет медленнее. Поэтому обычно трихологи советуют пациентам средства от жирной себореи, к примеру пилинги, которые как следуют очищают кожу и дают ей дышать.



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Шампунь при выпадении волос рекомендуется покупать не в масс-маркете, а в аптеке. В аптечных уходовых средствах содержится меньше поверхностно-активных веществ, травмирующих волосы. Используются при алопеции и лечебные шампуни. Их назначает врач, использовать их нужно не постоянно, а курсами.

Некоторые пациенты в этот период боятся даже расчесываться. Это зря. Волосы, вошедшие в стадию телогена, все равно выпадут. Но если их не вычесывать, то получаются колтуны, которые затем тянут за собой не только выпавшие, но и совершенно здоровые волосы. Получается двойной урон. Поэтому расчесываться нужно обязательно.

Оценивать динамику в восстановлении волос можно не ранее чем через полгода-год. Это большой срок, и не все пациенты выдерживают, многие, к сожалению, сходят с дистанции.

Важно понимать, что в некоторых случаях борьба с алопецией длится всю жизнь. При резком прекращении терапии волосы начинают стремительно выпадать, и это может привести пациента к психологической травме и даже депрессии. Задача врача-трихолога — быть немного психологом и поддержать человека в борьбе, чтобы он не запустил проблему и при этом продолжил жить полноценной жизнью.