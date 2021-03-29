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Как растут волосы и почему они периодами выпадают? Врач отвечает на частые вопросы
Источник материала: Tut.by
Выпадают волосы, что делать? Судя по частоте запросов в Google, этот вопрос волнует сотни тысяч людей: женщин, мужчин и детей. Как понять: волосы выпадают от стресса, и это скоро пройдет, или имеет место серьезная проблема, которую нужно решать в кабинете врача? Как остановить выпадение волос? И какие методы восстановления волос считаются самыми эффективными?
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Как понять, что выпадение волос — проблема серьезная
Выраженное выпадение волос сложно не заметить. Они остаются повсюду — в ванной после мытья, на расческе, на полу и одежде… В норме в сутки может выпадать до 150 волос. Но вряд ли кто-то будет считать каждый волосок. На этот случай есть простой тест для самостоятельной диагностики, который можно сделать прямо сейчас. Отделите прядь волос с верхней части головы, зажмите ее между пальцами и потяните от себя с небольшим натяжением. Если после этого в руке остается более 5 волосков — проблема серьезная и требует консультации у специалиста. Интенсивная утрата волос называется алопецией.
Как растут волосы
В цикле роста волос проходит через три стадии. Первая стадия — анаген — время активного роста. 80% волос находятся в этой фазе. Длится она от 2 до 5 лет. Вторая (переходная) стадия — катаген. Волосяной фолликул постепенно замирает. Фаза длится около 3 недель. На третьей, заключительной стадии телогена волос выпадает вместе с луковицей. На его месте начинает формироваться новый волос. Продолжительность этого периода составляет от 2 до 3 месяцев.
Что известно об алопеции и ее причинах
Волосы не болеют сами по себе. Это всегда отражение процессов, происходящих в организме человека. Гормональный сбой, сильный стресс, болезнь внутренних органов, дефицит витаминов и микроэлементов, диеты, прием лекарственных средств — причин множество. Влияет и наследственность. Если у отца в 30 лет образовалась залысина, сын должен быть готов к тому, что и у него это случится приблизительно в том же возрасте. Хорошие новости в том, что алопеция в большинстве случаев — это обратимый процесс, то есть потерю волос можно остановить.
Алопецию классифицируют на рубцовую или нерубцовую. Волос растет только тогда, когда у него есть здоровый волосяной фолликул. В редких случаях устья фолликула затягиваются рубцовой тканью, образуя «мертвую зону», на которой больше ничего не растет. Причинами такого явления могут стать аутоиммунные болезни (к примеру, красная волчанка), травмы, инфекции и пр. Рубцовые изменения необратимы.
Нерубцовую алопецию различают по фазам роста волос:
Чаще всего с проблемой выпадения волос приходят женщины. Но волосопад может начаться как во взрослом, так и в детском возрасте. Как правило, у детей и подростков его причиной являются гельминты.
Кто поможет при выпадении волос
Проблемами волос занимается трихолог. В Беларуси трихология пока не выделена в отдельную профессию, ей не учат в медицинских институтах. Поэтому и специалистов не так много. Трихолог — это всегда врач, как правило, дерматолог, получивший дополнительное образование по трихологии.
Что происходит в кабинете трихолога
Выпадение волос — комплексная проблема, поэтому на быстрое ее решение рассчитывать не стоит. Обычно до видимых улучшений проходит от полугода и больше. Так что с врачом-трихологом пациент видится не раз и не два.
На первичном приеме происходит сбор анамнеза — доктор узнает, чем болел пациент, переживал ли он стресс, принимает ли лекарственные препараты, какова наследственность. При необходимости назначаются анализы. Для определения причин волосопада может потребоваться комплекс обследований: общий и биохимический анализы крови, уровень витамина D, сывороточного железа, ферритина, секс-связывающего глобулина (белок плазмы крови, участвующий в связывании и транспорте половых гормонов), гормона щитовидной железы, половых гормонов.
В нашем климате недостаток витамина D встречается практически у каждого. В некоторых случаях для прекращения выпадения волос достаточно откорректировать уровень витамина D в организме. То же и со щитовидной железой. У пациента может быть невыраженная патология, которая тем не менее становится причиной выпадения. После устранения проблемы со щитовидной железой автоматически останавливается и волосопад.
Трихолог может отправить пациента к другим врачам: эндокринологу (на проверку щитовидной железы и гормонального статуса), гинекологу (по поводу половых гормонов), невропатологу (оценить состояние сосудов).
Для детального исследования состояния кожи головы и волос врач использует специальное оборудование — трихоскоп — по сути, микроскоп с тысячекратным увеличением. С его помощью можно увидеть все, что незаметно невооруженным глазом: плотность волос и степень их истощения, надломы, проблемные участки, тип и степень жирности кожи, перхоть и соотношение количества волос в разных стадиях и даже состояние сосудов кожи головы.
Мы все рождаемся с определенным генетически запрограммированным количеством фолликулов. Но не все из них активны. В процессе трихоскопии врач выявляет количество «рабочих» фолликулов, способных производить волосы, и «спящих» в резерве, которые можно пробудить при необходимости.
В некоторых случаях трихолог проводит биопсию волосистой части головы. Специальным циркулярным ножом (панчем) вырезает столбик ткани кожи диаметром от 1 до 4 мм, содержащий все ее слои вплоть до подкожной жировой клетчатки. Далее фрагмент отправляется на патогистологическое исследование, в результате чего устанавливается вид алопеции, что позволяет определить тактику лечения. При наличии патологии волосяных фолликулов биопсия может указать на возможные причины.
Как лечат выпадение волос
Способы лечения будут различаться в зависимости от вида алопеции и стадии роста волос.
Основная задача — сохранить «рабочие» фолликулы, подпитать их. Если этого не делать, то при каждом новом цикле из фолликула будут появляться все более слабые волосы, и однажды фолликул просто прекратит выработку новых волос.
Подпитывать можно витаминами в лечебных дозах курсами в два-три месяца (самолечение здесь недопустимо!). Мгновенного результата при этом не будет, так как не получивший достаточного питания волос уже «запрограммирован» на слабость. Но зато на следующем поколении (где-то через 100 дней) результат будет заметен.
Используются также инъекционные процедуры — плазмо-, мезо-, карбокси- и озонотерапия. Эти методы показывают высокую эффективность, но могут быть слегка болезненными. При мезотерапии в кожу головы вводится витаминный коктейль, это питает волосы изнутри. Карбокситерапия с углекислым газом образовывает новые сосуды и улучшает биохимические процессы. Озонотерапия насыщает клетки кислородом, активизирует процессы микроциркуляции в проблемных зонах, для которых характерна нехватка кислорода. Плазмотерапия, пожалуй, наиболее интересный и эффективный метод. Пробирка с кровью пациента центрифугируется, что позволяет разделить ее на основные компоненты — клетки крови, прежде всего эритроциты, и плазму. После чего в шприц отбирается плазма и вводится в кожу головы. Тромбоциты, которые содержатся в плазме, помогают разбудить «спящие» фолликулы.
Плазмотерапия, как и остальные инъекционные способы лечения, возможна только в стадии роста волос. Во время активного волосопада она только усилит их выпадение. То же самое с массажем головы. Его лучше делать на фазе анагена, а на стадии телогена остановиться на поддерживающей терапии — к примеру, на приеме витаминных комплексов.
Как ухаживать за волосами
Здесь важны три момента: увлажнение, очищение, расчесывание.
Количество выпитой воды напрямую не влияет на качество волос. Тем не менее и кожу головы, и волосы лучше держать в хорошо увлажненном состоянии. Тогда они сами себя будут защищать от агрессивных воздействий окружающей среды. Для этого нужно выпивать достаточное количество воды — в среднем не менее 20 мл на кг массы тела.
Выпадение волос часто связано с перхотью (жирной себореей). От нее надо избавляться, поскольку себорея представляет собой преграду для роста волос. Если выход из фолликула забит чешуйками, склеенными кожным салом, волосу будет тяжело пробиться, и расти он будет медленнее. Поэтому обычно трихологи советуют пациентам средства от жирной себореи, к примеру пилинги, которые как следуют очищают кожу и дают ей дышать.
Шампунь при выпадении волос рекомендуется покупать не в масс-маркете, а в аптеке. В аптечных уходовых средствах содержится меньше поверхностно-активных веществ, травмирующих волосы. Используются при алопеции и лечебные шампуни. Их назначает врач, использовать их нужно не постоянно, а курсами.
Некоторые пациенты в этот период боятся даже расчесываться. Это зря. Волосы, вошедшие в стадию телогена, все равно выпадут. Но если их не вычесывать, то получаются колтуны, которые затем тянут за собой не только выпавшие, но и совершенно здоровые волосы. Получается двойной урон. Поэтому расчесываться нужно обязательно.
Оценивать динамику в восстановлении волос можно не ранее чем через полгода-год. Это большой срок, и не все пациенты выдерживают, многие, к сожалению, сходят с дистанции.
Важно понимать, что в некоторых случаях борьба с алопецией длится всю жизнь. При резком прекращении терапии волосы начинают стремительно выпадать, и это может привести пациента к психологической травме и даже депрессии. Задача врача-трихолога — быть немного психологом и поддержать человека в борьбе, чтобы он не запустил проблему и при этом продолжил жить полноценной жизнью.
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Выпадают волосы, что делать? Судя по частоте запросов в Google, этот вопрос волнует сотни тысяч людей: женщин, мужчин и детей. Как понять: волосы выпадают от стресса, и...
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