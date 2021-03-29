В минском ФОК хлорку залили не в ту емкость. Концентрация была превышена в 35 раз (обновлено)

Источник материала: Onliner

Как сообщает телеграм-канал Антона Мотолько, все случилось вчера около 20:30 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Серебрянка», что по проспекту Рокоссовского, 44. Как сообщают очевидцы, люди в сауне почувствовали резь в глазах, першение в горле и головокружение. На место выезжали спасатели .

«Выезжали по проспект Рокоссовского, 44. Предварительно посетители ФОК находились в сауне и почувствовали запах хлорки. Люди самостоятельно покинули здание. После осмотра медиками признаков отравления нет. Состояние удовлетворительное», — в официальном аккаунте в Twitter сообщает МЧС Минска.

#минск @112MINSK @112by выезжали по пр.Рокоссовского,44. Предварительно посетители ФОК находились в сауне и почувствовали запах хлорки. Люди самостоятельно покинули здание. После осмотра медиками признаков отравления нет. Состояние удовлетворительное. — МЧС Минска (@112MINSK) March 28, 2021

На месте продолжают работать спасатели.

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Утром спасатели сообщили подробности произошедшего. Как выяснилось, в помещении водоподготовки, расположенном в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора. Оказалось, что предельно допустимая концентрация паров хлора превышена в 35 раз.





Из здания до прибытия подразделений МЧС эвакуированы 82 человека, из них 70 посетителей и 12 человек администрации. В ходе осмотра бригадой СМП был госпитализирован работник комплекса с диагнозом «отравление парами хлора».