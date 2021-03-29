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В минском ФОК хлорку залили не в ту емкость. Концентрация была превышена в 35 раз (обновлено)
Источник материала: Onliner
Как
«Выезжали по проспект Рокоссовского, 44. Предварительно посетители ФОК находились в сауне и почувствовали запах хлорки. Люди самостоятельно покинули здание. После осмотра медиками признаков отравления нет. Состояние удовлетворительное», — в официальном аккаунте в Twitter сообщает МЧС Минска.
На месте продолжают работать спасатели.
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Утром спасатели
Из здания до прибытия подразделений МЧС эвакуированы 82 человека, из них 70 посетителей и 12 человек администрации. В ходе осмотра бригадой СМП был госпитализирован работник комплекса с диагнозом «отравление парами хлора».
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