ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В минском ФОК хлорку залили не в ту емкость. Концентрация была превышена в 35 раз (обновлено)

29.03.2021 09:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как сообщает телеграм-канал Антона Мотолько, все случилось вчера около 20:30 в физкультурно-оздоровительном  комплексе «Серебрянка», что по проспекту Рокоссовского, 44. Как сообщают очевидцы, люди в сауне почувствовали резь в глазах, першение в горле и головокружение. На место выезжали спасатели.

«Выезжали по проспект Рокоссовского, 44. Предварительно посетители ФОК находились в сауне и почувствовали запах хлорки. Люди самостоятельно покинули здание. После осмотра медиками признаков отравления нет. Состояние удовлетворительное», — в официальном аккаунте в Twitter сообщает МЧС Минска.

На месте продолжают работать спасатели.

Дополнено 

Утром спасатели сообщили подробности произошедшего. Как выяснилось, в помещении водоподготовки, расположенном в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора. Оказалось, что предельно допустимая концентрация паров хлора превышена в 35 раз.

В минском ФОК хлорку залили не в ту емкость. Концентрация была превышена в 35 раз (обновлено)

Из здания до прибытия подразделений МЧС эвакуированы 82 человека, из них 70 посетителей и 12 человек администрации. В ходе осмотра бригадой СМП был госпитализирован работник комплекса с диагнозом «отравление парами хлора».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает телеграм-канал Антона Мотолько, все случилось вчера около 20:30 в физкультурно-оздоровительном  комплексе «Серебрянка», что по проспекту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заявление УЕФА после незасчитанного гола Роналду: внедрению систем видеоповторов помешало воздействие пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by