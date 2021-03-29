Названы самые привлекательные знаменитости в возрасте за 40 лет

Источник материала: ОНТ

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес выбрана как самая привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет. Соответствующий опрос был проведен среди тысячи британок на сайте Glowday.

По результатам исследования, порядка 38% опрошенных женщин заявили, что хотели бы в зрелом возрасте выглядеть как 51-летняя Лопес. 34% респонденток своим кумиром назвали 52-летнюю Дженнифер Энистон, актриса заняла второе место этого рейтинга. Топ-3 в списке замкнула 40-летняя Ким Кардашьян, телезвезда набрала 31% голосов.

Четвертое место в рейтинге по итогам опроса занял 52-летний актер Уилл Смит. Пятая и шестая строчки – за супругами Викторией (46 лет) и Дэвидом Бекхэм (45 лет).

В список самых привлекательных знаменитостей в возрасте за 40 лет также вошли Брэд Питт, Том Харди, Том Круз, Джордж Клуни, Хью Джекман, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Тесс Дэйли и Риз Уизерспун.

Фото: instagram / jlo | instagram / jenniferaniston

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