Леса Украины оказались под угрозой исчезновения

Источник материала: ОНТ

Украинские экологи бьют тревогу. По мнению экспертов, в стране есть предпосылки к экологической катастрофе.

Специалисты призывают к активной программе декарбонизации. Если её не начать в ближайшее время, то Украина лишится значительной части лесных угодий. Повреждение насаждений уже подошло к критической черте. По данным лесного агентства страны, потери составляют уже 5% всего лесного фонда.

Экологи предупреждают, что если цифра достигнет 6%, то процесс может быть необратимым. Всё это происходит на фоне деградации плодородных почв из-за их бесконтрольной эксплуатации сельхозпроизводителями.

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