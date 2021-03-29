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Леса Украины оказались под угрозой исчезновения
Источник материала: ОНТ
Украинские экологи бьют тревогу. По мнению экспертов, в стране есть предпосылки к экологической катастрофе.
Специалисты призывают к активной программе декарбонизации. Если её не начать в ближайшее время, то Украина лишится значительной части лесных угодий. Повреждение насаждений уже подошло к критической черте. По данным лесного агентства страны, потери составляют уже 5% всего лесного фонда.
Экологи предупреждают, что если цифра достигнет 6%, то процесс может быть необратимым. Всё это происходит на фоне деградации плодородных почв из-за их бесконтрольной эксплуатации сельхозпроизводителями.
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Украинские экологи бьют тревогу. По мнению экспертов, в стране есть предпосылки к экологической катастрофе. Специалисты призывают к активной программе...
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